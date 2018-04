ITE está en incertidumbre financiera por falta de respuesta a ampliación presupuestal: Piedras

Tras asegurar que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ya cumplió con los trámites legales e institucionales para gestionar la ampliación presupuestal de más de 50 millones de pesos, la presidenta del organismo Elizabeth Piedras Martínez hizo votos porque diputados y Ejecutivo resuelvan dicha petición a la brevedad, pues advirtió que las complicaciones financieras que enfrentan serán más complicadas con el paso de los días.

En entrevista colectiva al término de la ceremonia de inicio del proceso la elección de los integrantes del Parlamento Infantil de este año, la funcionaria electoral reconoció que los plazos se han acotado, pues el ITE espera que a más tardar este martes reciban una ampliación presupuestal para la organización de los comicios de renovación del Poder Legislativo local.

“No, efectivamente (no han recibido recursos), había comentado que había la disposición de que en los primeros 10 días del mes de abril estaríamos recibiendo la ampliación presupuestal, aunque no tengo la certeza de la cantidad que se nos va a entregar, porque hasta el día de hoy (lunes) no hemos recibido ningún recurso, aunque el día 10 es mañana (martes), estamos en la espera…porque es un procedimiento que tiene que pasar por el Congreso del estado, pero no sé lo que vayan a determinar, pero lo que tenemos claro es que necesitamos el recurso”, explicó.