El desabasto de algunos medicamentos no es problema de magnitud: Sesa

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Alberto Jonguitud Falcón descartó que el desabasto de vacunas para ciertas enfermedades impliquen algún riesgo de salud pública en la entidad y explicó que muchas veces la falta de algún biológico se debe a la demanda que existe en otras partes del país y del mundo.

Con ejemplo de ello citó el caso del sarampión, del cual no se han reportado en México casos en lo que va del presente siglo, mientras que “actualmente en Italia, que seguramente, fue el origen de la importación de la enfermedad, tiene más de 6 mil casos y Rumania tiene un número similar”.

De acuerdo con el funcionario estatal el abasto o desabasto temporal que pudiera tener un biológico generalmente –y ha sido histórico también, aseguró–, ha sido compensado en la medida en que la entidad es abastecida de las vacunas tanto por la producción nacional como la internacional.

Además, resaltó “no hay que perder de vista que en México tenemos los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) que es una de las pocas empresas paraestatales que existen con mucho éxito y que ha venido abasteciendo de biológicos, regularmente, a la población”.

Jonguitud Falcón insistió en que el atraso de algún medicamento en los hospitales y centros de salud de la Sesa se debe básicamente a la demanda del mismo en otras partes del país, pues “son biológicos que tienen demanda a nivel internacional, entonces la producción no es suficiente”.

No obstante, afirmó de manera categórica “que en México, tanto el abasto de la vacuna que hay, la distribución, la aplicación y las coberturas son ejemplares a nivel mundial”.

Para el titular de la Sesa no es problema que haya desabasto temporal de algún biológico, pues, por ejemplo, “la vacuna para hepatitis B, para que una gente adquiera hepatitis B se requieren ciertas condiciones, no es como el sarampión que es el contagio directo o la influenza que es el contagio de persona a persona, hay elementos que hacen que la contaminación para hepatitis B sea más compleja que para otras enfermedades”.

No es que no nos preocupe el desabasto, pero no representa una magnitud de problema de salud pública como si tuviéramos un brote de sarampión o lo que hemos vivido los últimos años con la influenza, que afortunadamente ya terminó la temporada y nos fue realmente mucho mejor de lo que temíamos a principio de la época invernal”.