Con Agua de Puebla ha habido abusos y excesos; no ha resuelto problemas, acusa Consejo Coordinador Empresarial

Desde el punto de vista de los usuarios, Agua de Puebla no ha resuelto los problemas de desabasto y distribución del vital líquido y, por el contrario, desde que se le otorgó la concesión llegaron los abusos y excesos, acusó Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Expuso que gran parte de los empresarios padece cobros excesivos, como los que se aplican a constructores por el costo oneroso y caro de los estudios de factibilidad, de derechos o por obras inducidas; así como recibos cuyas cantidades se han duplicado.

“Desde el punto de vista de los usuarios no ha resuelto el problema, a lo mejor desde el punto de vista de la autoridad el problema sería más grande si no se hubiera concesionado, habría mayor desabasto, eso la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que de cara a los usuarios sí ha habido abusos y excesos”.

A pesar de esta denuncia, Carlos Montiel expresó que no consideran, por el momento, que sea necesario revocar la concesión, pero sí haría la petición en ese sentido siempre que los presidentes de organismos agremiados al CCE así lo acuerden.

Tras una reunión que sostuvieron en días pasados con el gobernador José Antonio Gali Fayad, dijo que la resolución de problemas con Agua de Puebla ha avanzado, aunque no a la velocidad que quisieran.

Pero, resaltó, fue hasta que el mandatario estatal dio un “manotazo” a la concesionaria cuando se empezaron atender algunos asuntos. Por ejemplo, se determinó que Agua de Puebla no expedirá más la constancias de no adeudo del servicio y ahora lo hará el Soapap.

“Que expide cuando hay traslado de un bien inmueble, es un requisito ante notario, estamos de acuerdo, y de ahí te tienen literalmente agarrado para cobrarte lo que ellos creen que tienen que cobrarte…Este manotazo que ha dado el gobernador del estado hace semana y media a la concesión, me parece que es señal de que sí hay la voluntad de ir corrigiendo este que es uno de los temas más importante, no nada más para el sector privado sino para la sociedad en general”.

Dentro de los acuerdos se incluyó que Agua de Puebla aplicará un esquema de revisión de cuentas para que las que estén atrasadas se pongan al corriente, eliminar cargos y multas.

Empero, Montiel Solana advirtió que habrá verdadera confianza en la empresa cuando en automático lleguen los recibos con las cantidades justas.

CCE busca reunirse con candidatos presidenciales

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) busca encuentros con los candidatos a la Presidencia de la República, por lo que ya se les ha girado invitaciones para que cuando visiten el estado de Puebla asistan a una comida con los empresarios, anunció el dirigente Carlos Montiel Solana.

Estos se realizarían independientemente de los que organizan con candidatos a la gubernatura del estado, pues tienen como objetivo exponerles las preocupaciones sobre temas federales desde lo local y conocer su proyecto de país.

Los tópicos que pretenden abordar, son: estado de derecho, combate a la corrupción, desarrollo económico, transparencia y rendición de cuentas.

“Nos gustaría conocer a detalle cuál es la visión de país que cada uno de ellos tiene. Se ha dicho mucho de que en un momento dicen una cosa y al rato dicen otra, me parece importante conocer de viva voz cual es la perspectiva y qué harían para atacar los graves problemas de nación y los famosos cómos para resolverlos”.

Respecto a la encuentro “Desafíos y Compromisos 2018” con abanderados a Casa Puebla, programado para el 14 de mayo, dijo que solo Enrique Doger Guerrero, del PRI, ya respondió por escrito. Luis Miguel Barbosa, de Juntos Haremos Historia; Martha Erika Alonso, de Por Puebla al Frente; Michel Chaín Carrillo, del PVEM; y Alejandro Romero Carreto, del PANAL, ya aceptaron, pero no lo han notificado oficialmente.