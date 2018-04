Candidatos a diputados locales apoyarán campañas de aspirantes al Congreso de la Unión: Morena

Aunque en Tlaxcala la coalición Juntos Haremos Historia no se lograron los acuerdos para postular a candidatos a los 15 distritos electorales para las elecciones del próximo 1 de julio, el coordinador estatal de Morena en la entidad, Joel Molina Ramírez advirtió que todos deberán apoyar las acciones de respaldo de las candidaturas al Congreso de la Unión y a la Presidencia de la República.

El también ex funcionario del gobierno estatal negó que existan inconformidades entre quienes aspiraban a una candidatura por esta coalición que integran el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) y se exculpó de las nominaciones, pues dijo que estas fueron definidas por las dirigencias de las tres fuerzas políticas a nivel nacional.

“Está firme la coalición con los partidos del Trabajo y Encuentro Social”, reafirmó el dirigente estatal de Morena, quien recordó que las candidaturas de esta alianza las encabezan Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República; Ana Lilia Rivera Rivera para el Senado y José de la Luz Sosa Salinas, Rubén Terán y Lorena Cuéllar Cisneros para la Cámara de Diputados federal por los distritos 01, 02 y 03, respectivamente.

Recordó que el PES propuso los candidatos para la coalición en los distritos 01 con cabecera en Calpulalpan y en el 07 de Tlaxcala capital. En el caso del Partido del Trabajo le correspondió hacer las propuestas de candidaturas en los distritos 02 de Tlaxco, en el 03 de Xaloztoc y en el 09 de Chiautempan.

“Son esos cinco distritos en donde van coaligados con nosotros. En el resto, de los 15 distritos locales cada uno de estos partidos participa de manera individual”, apuntó.

¿Ya se solucionaron las inconformidades por la distribución de las candidaturas en el ámbito local?—se le preguntó.

–Yo que sepa de inconformidades, si me dicen de quién, pues yo pudiera decirles si tiene o no fundamento. No sé a qué se refiere cuando dice de la inconformidad o inconformidades.

–Por el hecho de que la coalición no va junta en todos los distritos, se le comentó.

–Bueno, así ellos lo solicitaron, así lo pidieron. El arreglo se hizo a nivel nacional, el acuerdo se generó a nivel cupular, no acá en Tlaxcala, entonces van en ocho y en el resto no. Eso no generó inconformidad, si hay inconformidades entre ellos, yo no soy responsable.

Molina Ramírez dijo que a él le preocuparía que en Morena exista alguna inconformidad, pero “que yo conozca alguna, que estoy atendiendo a diario este asunto, no. Hasta este momento que ya arrancamos campañas, ya están los candidatos locales, hicimos el registro sin ningún problema y hasta este momento creo que Morena no confronta ese tipo de problemas”.

“Creo que no somos instancias para tomar decisiones unilaterales, son producto de dos métodos acordados por el Consejo Nacional de encuestas o consensos. Hubo en el caso del distrito 14 de Natívitas el deseo de un compañero del Partido del Trabajo de participar, empecinado, a que se le diera ese distrito. Le pedimos al que ya teníamos que es Martín Pérez Hernández, que fuera en una encuesta, se hizo y la ganó Martín. Es lo único que pudimos ver de última hora ante la insistencia de que querían ese distrito”.

Si bien expuso que la ley permite hacer cambio de candidatos en determinadas circunstancias, el dirigente descartó que Morena vaya recurrir a esta posibilidad. “Hasta este momento nosotros tenemos firmeza con nuestros compañeros y aquí no estamos jugando, hicimos un proceso serio, responsable, para que no estemos dando ese tipo de espectáculos donde quitamos unos y ponemos otros por conveniencias personales, de grupo o de partido”.

Recordó que por ley, los aspirantes a integrar la LXII Legislatura local no pueden hacer campaña para pedir el voto para ellos hasta finales del próximo mes de mayo, pero por indicaciones de la dirigencia nacional de Morena deberán respaldar las acciones de los candidatos presidencial y al Congreso de la Unión.

“Los locales no está permitido por la ley que ahorita hagan proselitismo, ellos van a hacer trabajo de entrega de periódico (Regeneración), de promocionar a sus compañeros candidatos a diputados federales y a senadores, para que en su momento, cuando lo establece la ley a finales de mayo y todo junio hagan su campaña en sus respectivos distritos”, apuntó.

En su oportunidad, la enlace de Morena en Tlaxcala, Leticia Ramírez señaló que el sello de las campañas de los candidatos al Congreso de la Unión será el recorrido de calles y visita casa por casa para darse a conocer, presentar sus candidaturas y pedir el voto para ellos y para Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de México.

“Vamos a ir con los vecinos, con los ciudadanos, con los habitantes de cada comunidad de este estado. A escuchar a la gente, a los campesinos, a las amas de casa, a los trabajadores, con las mujeres, con los estudiantes, con los jóvenes. Vamos a explicar el proyecto de nación para la transformación de este país”.

Advirtió que si bien Morena es un partido político de reciente creación, ha logrado el respaldo social porque “la voluntad del cambio ya nadie lo detiene, porque afortunadamente la mayoría de mexicanos ya no se deja engañar”.