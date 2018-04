En riesgo aprobación de nueva Ley de Movilidad y Transportes: Arévalo

A pesar de que era uno de los trabajos insignias de su función parlamentaria, el diputado local Arnulfo Arévalo Lara reconoció que podrían heredar a la próxima Legislatura la expedición de la nueva Ley de Movilidad y Transportes de Tlaxcala la cual no ha sido modificada desde el año 1983.

Ello por la falta de trabajo y asistencia de los diputados a las comisiones ordinarias y sobre todo, a sesiones del pleno, lo cual incide de manera negativa en todos los proyectos que tienen en puerta los congresistas, como es la expedición del citado proyecto de emisión de la nueva ley.

En su calidad de presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso local, Arnulfo Arévalo Lara responsabilizó a sus compañeros de Legislatura que no acuden a las plenarias por el atraso que se tiene en algunos temas.

“Ustedes están viendo lo que ocurre, el pasado jueves se tenía una propuesta por parte de la diputada Eréndira Cova y no se da la sesión, entonces tenemos que estar expuestos a que haya el quórum suficiente para subir todas las iniciativas o todo lo que tengamos rezagado, te puedo decir que ya podría estar la ley, pero si no tenemos la presencia de los diputados no se puede hacer nada”, explicó