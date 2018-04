FAC mantuvo tomadas delegaciones de Sedatu y Sedesol por segundo día consecutivo

Ante la falta de avance en los acuerdos con funcionarios, por segundo día consecutivo organizaciones integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), mantienen tomadas dependencias federales y analizan la posibilidad de ampliar su protesta hacia otras instituciones donde han ingresado solicitudes de apoyo.

Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones, Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), señaló que esta movilización, de carácter nacional, es por tres días, pero podría prolongarse el tiempo que sea necesario en las delegaciones de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El problema es que dicen que no hay recursos y lo que nosotros decimos es que no puede ser que sigan utilizándolos otra vez para campaña y comprar las voluntades, porque para eso sí le están metiendo”, expuso.

Reiteró que los recursos deben aplicarse “de manera muy rápida”, debido al proceso electoral que está en marcha y a la veda que ya está vigente. “Ellos, los funcionarios dicen que no se deben entregar recursos, no es cierto, la ley dice que solo no pueden hacer eventos públicos”.

Agregó que esta manifestación se extenderá hacia la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a la Comisión Nacional del Agua (Congua) y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), entre otras, “para exigir respuesta a las solicitudes y documentación que entregamos en tiempo y forma”.

La tarde de este jueves se realizaría una reunión en Ciudad de México con Uviel Pérez, secretario de Desarrollo Social, por lo que en función del resultado de las pláticas tomarían una decisión respecto de los plantones.

Refirió que en caso de que no haya ninguna respuesta concreta a las peticiones de pago de los apoyos, exigirán que la veda electoral o la retención de los recursos “sea para todos”, tanto para los que demandan vivienda como ayuda al campo y proyectos productivos.

Señaló que a las dependencias les preocupa que justo en este momento de proceso comicial “no puedan operar” porque la Coduc, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central Independiente de Obreros y Campesinos (Cioac) y el Movimiento Social por la Tierra (MST) están plantadas en sus oficinas.

Dijo que en su momento presentarán pruebas de que en Tlaxcala “hay una lluvia de viviendas”, pues se distribuye material para construcción, “sin el menor trámite”.