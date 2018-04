Agotará Congreso diálogo en caso Ixtenco; en dos semanas habrá solución, promete Ignacio Ramírez

El Poder Legislativo local agotará el dialogo para destrabar el conflicto que prevalece en el municipio de Ixtenco, donde un grupo de regidores y la síndico, Lucía Rojas González, exigen la revocación de mandato del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca, dijo Ignacio Ramírez.

Para ello, este viernes, los grupos inconformes sostendrán una reunión, con la Secretaría de Gobierno y legisladores, para dirimir las diferencias y llegar acuerdos que permitan restablecer la funcionalidad de la Comuna y garantizar la paz social.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Ignacio Ramírez Sánchez advirtió que en caso que no logren que las partes en conflicto lleguen a algún acuerdo se procederá por la vía legal.

Después que los regidores, Eva María Bernardino Domínguez, Giovany Aguilar Solís y Raúl Mauricio García y la síndica, Lucía Rojas González, denunciaron que existe demora de parte de los diputados locales por emitir un dictamen, Ramírez Sánchez estimó que a más tardar en dos semanas se dará salida al caso de Ixtenco.

Por lo anterior, Ignacio Ramírez, dijo que este viernes sostendrán la primera reunión con las partes en conflicto, donde estarán presentes el Secretario de Gobierno Tito Cervantes Zepeda y los presidentes de las comisiones de Asuntos Municipales y de Puntos Constitucionales

El legislador de extracción priista dejó en claro que para recuperar la paz social y la gobernabilidad en Ixtenco en esta reunión se estará impulsando el diálogo y los acuerdos, pues se buscará que los regidores y la síndica den marcha atrás en su solicitud de revocación de mandato del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca.

“Espero que lleguemos a acuerdos y si no se tendrá que ver otros medios legales, insisto. Debemos de agotar el dialogo, los acuerdos y si no ya se tomará otra determinación legal y apegado a derecho. Primero el dialogo los acuerdos y si no ya pondremos sobre la mesa la opción a, b, c, d, f, g o todo el abecedario para que se recupere la paz social que haya gobernabilidad y que por supuesto que haya casillas porque es muy importante que Ixtenco participe en un proceso electoral ”, acotó, Ignacio Ramírez.