La UNTA apoyará a los candidatos menos peores, señala Recova

Por considerar que no hay más opciones, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA-Tlaxcala) respaldará las candidaturas “menos peores” en este proceso electoral, por lo que en breve formalizará el apoyo a abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)

César Recova Romero, dirigente estatal, puntualizó que en esta organización “nos vamos con lo más parecido a nuestra ideología”, es decir, con el partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Anotó que la dirigencia nacional es la que concretará el respaldo a Andrés Manuel López Obrador, y a nivel local la UNTA se reunirá con aspirantes a legisladores federales.

Expuso que el gobierno de la República actual, el del priista Enrique Peña Nieto, “ha recuperado los dos sexenios que su partido quedó fuera de la silla. Yo creo que nos pasó a chingar completamente, sería una tontería entrarle a esa bola de corrupción”.

Opinó que este periodo “fue fatal para el campo”, ya que los programas operaron a destiempo y los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), “son personas insensibles, muchos no deberían estar en estos puestos, porque desconocen el tema, solamente los ponen para que después ocupen un puesto político”.

No descartó que haya un fraude electoral, pues señaló que esta ha sido la constante en cada proceso electoral federal. Sin embargo, refirió que todavía no podría precisar si la UNTA se unirá a los movimientos en defensa del voto a favor de Morena.

“Lo que necesitamos es un cambio real en México, no queremos negociar, no andamos buscando diputaciones, ni presidencias municipales ni cargos políticos. No podemos seguir aguantando tanta corrupción”, mencionó.