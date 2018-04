Toma FAC delegaciones federales porque no recibió apoyos previo a las campañas

Por no recibir apoyos de 2018 antes del inicio de las campañas electorales, organizaciones integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), tomaron delegaciones de dependencias federales y se mantendrán en plantón permanente hasta en tanto no reciban los beneficios en materia de vivienda y proyectos productivos.

Como parte de la movilización nacional, la mañana de este miércoles cerraron los accesos de las oficinas estatales de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesl) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por lo que el personal no logró ingresar para trabajar.

De manera simultánea, se realiza una mesa de trabajo en la capital del país, entre funcionarios y dirigencias nacionales, por lo que con base en los resultados definirían su permanencia en este plantón.

César Recova Romero, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), refirió que un convenio previo con el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), así como con las otras dependencias, fue el pago correspondiente a proyectos productivos, a más tardar finales de marzo, lo cual no sucedió.

“El motivo de esta movilización es por la falta de seriedad de los señores secretarios, tanto de Sedatu, Rosario Robles, como de Sedesol, Eviel Pérez, pues ya había un acuerdo firmado para recibir los apoyos de los diferentes programas de estas dependencias”.

Anotó que por esta razón, las agrupaciones decidieron ampliar la protesta y trasladarse a la delegación del Inaes, para exigir que también libere los apoyos del presente año, porque de 20 proyectos impulsados por la UNTA, nada más seis fueron asignados, lo que representa solo 30 por ciento de la totalidad. “Es la misma situación de las otras organizaciones”.

Francisco Mata Ramos, técnico de esta agrupación, indicó que presentaron 11 proyectos en Sedesol, en el programa Opciones Productivas, y que representan cerca de dos millones de pesos, mientras que en Sedatu hay alrededor de 170 acciones de vivienda, básicamente para ampliación.

Señaló que las mujeres serían las principales beneficiarias de estos apoyos, por lo que permanecerán en el plantón hasta que se los entreguen, pero “si no salen, ya damos por hecho que no los va a haber, porque todo se iría a campaña. En otros estados ya andan repartiendo obsequios; aquí no nos hemos dando cuenta, pero ya no tardan… el chiste es hacer ganar al candidato (presidencial) de su partido”.

Hilda Lara, integrante de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), refirió que si estas dependencias no liberan recursos “es porque están planeando utilizarlos para las elecciones, lo que no vamos a permitir”.

Dijo que estas instituciones “nos están dando largas, para que cuando llegue la veda electoral los detengan y sean usados para las campañas”. En el caso de esta agrupación hay 400 acciones de vivienda pendientes en Sedatu.

En esta manifestación participaron pobladores de casi 40 municipios, como Españita, San Pablo del Monte, Huamantla, Lázaro Cárdenas, Tzonpamtepec, Nopalucan, Ixtacuixtla, Calpulapan, Cuapiaxtla, Alyazanyca, Tequexquitla, entre otros.

Luego de sostener una reunión con César Recova, dirigente de la UNTA, Sergio Pintor, delegado de Sedatu, informó que de manera constante consulta en oficinas centrales en la capital del país, la disponibilidad de fondos para responder a estas peticiones, ya que debido a que es inicio de año, “no existe un recursos suficiente”.

Mencionó que las solicitudes son revisadas, a efecto de elaborar los planes de trabajo, concretamente en materia de cuartos adicioanales y mejoramiento de vivienda. Agregó que en este encuentro también buscaron establecer mecanismos de atención a las demandas, con base en el cumplimiento de lineamientos y reglas de operación.