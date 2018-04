Roxana Luna es traidora y cómplice de los asesinos de mi hijo: Elia Tamayo

De traidora y cómplice de los asesinos José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, tildaron integrantes del Centro de Defensa y Difusión de Derechos Humanos que lleva el nombre del menor, a Roxana Luna Porquillo, candidata a diputada federal por la coalición Por México al Frente.

Elia Tamayo, madre del niño herido de muerte durante una manifestación en julio de 2014, dijo que además la perredista ya es cómplice de todos aquellos que participaron directa o indirectamente en la represión, comenzando por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

“Nos ha traicionado, se habla de luchadora social, pero no se le nota porque ya está con lo que cometieron el asesinato. Lo que quiere decir que ya es cómplice de ellos”.

Abundó que la ex candidata a gobernadora tiene una deuda con ella, pues le debe justicia en el caso de su hijo. La retó a demostrar que no es cómplice y alejarse de quienes impulsan su llegada a la cámara baja.

Por su parte, Araceli Bautista, madre del ex edil de Chalchihuapan, Javier Montes, acusó que Roxana Luna Porquillo y su hermano Vladimir hicieron negocio con el pueblo, ya que ofrecieron arreglar bienes comunales.

Por ese trámite, cobraron mil 500 pesos a cada una de las cien personas que necesitaban regularizar sus propiedades, incluyendo a la mamá de Elia Tamayo.

Asimismo, criticó que la candidata a gobernadora de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo, se diga defensora de los infantes, cuando en sus manos estuvo evitar la represión de manifestantes en la que murió Alberto Tehuatlie.

Recordó que en un foro sobre la niñez, realizado en 2014 corrió del evento a Elia Tamayo y a quienes la acompañaban.

“Esta mujer no está con la niñez, no está con las mujeres, no está con la ciudadanía en general, esta mujer no está con el pueblo. Lo único que quiere es seguir el gobierno de su marido para seguir despojando a nuestra querida Puebla. Lo que quiere ella es la reelección”.

Posterior a la rueda de prensa, Elia Tamayo, Araceli Montes, Sabino Leonardo Báez, ex edil de la resurrección, e Hilario Gallegos, se apostaron frente al palacio del municipio de Puebla, donde con escoba en mano barrieron – como lo hizo Roxana Luna cuando fue candidata a la gubernatura- simbólicamente la corrupción.