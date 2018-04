Reconoce edil de SPM problemas por límites territoriales con Puebla

La indefinición que prevalece por los límites territoriales entre los estados de Puebla y Tlaxcala provoca que al menos 5 mil habitantes del municipio de San Pablo del Monte vivan en incertidumbre jurídica, reconoció el edil Cutberto Cano Cóyotl.

Sin embargo, aseguró que su administración trabaja ya, por medio del Departamento de Límites Territoriales, en coordinación con la Secretaría de Gobierno (Segob) para encontrar una solución a esta problemática y con ello dar certeza a la población que vive en la franja limítrofe con el estado poblano.







En días pasados, integrantes del Comité de Límites Territoriales de la comunidad de Tlaltepango del municipio de San Pablo del Monte, acusó al edil de no poner atención al problema limítrofe con el estado de Puebla, lo que ha provocado una serie de problemas a la población que habita en esa zona.

De acuerdo con Federico Cóyotl Cóyotl, integrante ese comité, entre los problemas que enfrentan están que la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, correspondiente al municipio de Puebla capital, “se expande hacia territorio tlaxcalteca de manera ilegal”, además provoca la falta de servicios públicos y de documentos que den identidad legal a los habitantes.

Aseguró que unas mil 500 personas de esta comunidad no pueden obtener su credencial de elector porque el Instituto Nacional Electoral (INE) no se las proporciona con el argumento de que no pertenecen a esta población tlaxcalteca, “en cambio las autoridades poblanas sí se las dan”, reveló.

Entrevistado al respecto, el edil de San Pablo del Monte, Cutberto Cano reconoció que el problema limítrofe ocasiona diversos conflictos a los habitantes de esas comunidades, pero refirió que ya personal del Departamento de Límites Territoriales de su ayuntamiento lleva a cabo recorridos en los barrios para buscar una solución.

“El Departamento de Límites Territoriales está haciendo recorridos, un trabajo exhaustivo para hacer los recorridos en los diferentes barrios y comunidades donde tenemos ese asunto de los límites con Puebla y claro que estamos atentos. Mantenemos comunicación con la Secretaría de Gobierno sobre la situación que priva en los límites con Puebla”, agregó.

El alcalde confió en tener el respaldo de la administración estatal y del Congreso local para resolver este problema que se ha extendido por varios años y ha provocado la invasión de terrenos por parte de organizaciones poblanas.