Aprueban diputados solicitud de comparecencia de los titulares de la CES y Segob

El pleno del Congreso local aprobó la solicitud de comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobierno (Segob) y Comisión Estatal de Seguridad (CES), Tito Cervantes Zepeda y Hervé Hurtado Ruiz, a fin de que rinda al pleno un informe de las condiciones de seguridad que privan en la entidad.

Con ello, formalizaron ya la solicitud de comparecencia al titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien de acuerdo con las disposiciones constitucionales, es el encargado de autorizar éstas.

En la sesión ordinaria de este martes, los diputados aprobaron, con 13 votos a favor y siete en contra, un acuerdo por el cual “el Congreso del estado solicita al gobernador autorice la comparecencia ante el pleno del Secretario de Gobierno y del Comisionado Estatal de Seguridad, a efecto de explicar ante esta representación popular, el programa o las políticas públicas sobre seguridad pública que el gobierno del estado ha implementado, así como la situación real de la comisión de delitos y lo que se ha hecho para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos; e igualmente, expliquen el uso y destino de los recursos públicos en materia de seguridad pública.

El dictamen, que fue presentado por el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Adrián Xochitemo Pedraza, establece el mandato al presidente de la Mesa Directiva para que informe al mandatario estatal dicho acuerdo y, en su caso, establezca coordinadamente con él, los términos en que deba darse la comparecencia de ambos funcionarios.

El acuerdo se dio luego de que el diputado perredista Alberto Amaro Corona solicitara la comparecencia de ambos funcionarios para que expliquen las estrategias que ha implementado para garantizar este rubro a favor de los tlaxcaltecas, pues enfatizó que desde el 1 de enero de 2017, con el inicio de la administración de Marco Mena, los índices delictivos han ido a la alza.

“Desde que llegó este gobierno se ha descompuesto de manera grave la seguridad de la que gozaba nuestro estado y quiero comentar, y no le pido, le exijo al gobernador, que comparezca el Comisionado de Seguridad Pública en esta casa del pueblo y nos explique qué está haciendo para mejorar la seguridad y también nos explique esta descomposición”, dijo en su momento el perredista.

Abundó que “todo gobernante se tiene que comprometer a eso (la seguridad) y si no puede el gobernador actual que renuncie, estoy seguro que miles de tlaxcaltecas estarían dispuestos a hacer mejor las cosas, no solo concretarse a cobrar en el mejor de los casos, o a estar pensando al final de este periodo, llevarse la maleta de dinero, no aceptamos que siga el tema de la corrupción, no aceptamos la impunidad”.

Sin embargo, fue hasta este martes cuando dicha petición alcanzó la validación, aunque dependerá del Ejecutivo la realización de ese ejercicio parlamentario.