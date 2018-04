Durante todo abril, se realizará el quinto Festival Internacional Jazzatlán con más de 40 conciertos

El Festival Internacional Jazzatlán, Fijazzatlan, cumple cinco años de fomentar el gusto por este género musical, sus variantes y fusiones. Este año, durante todo abril, se llevará a cabo esta fiesta de música en la ciudad de Puebla y en el municipio de San Pedro Cholula, cerrando el día 30 en el quiosco de este municipio con los conciertos de Swing 4 Chats, Las Swing Sisters, Ram & The Hipcats y Soulvivors, para conmemorar el Día internacional del jazz promulgado por la Unesco.

En este quinto año, aseguraron los colaboradores del proyecto Pablo Argüelles y Jorge Fernández de Castro, habrá un Fijazzatlan para cada persona con más de 40 conciertos programados. A través de ellos, se podrá escuchar lo mejor jazz y el world music en los escenarios del Jazzatlán club de jazz & brewpub y el Teatro municipal Cholula Ciudad Sagrada, en Cholula, y en el Museo Amparo y la Casa del Mendrugo, en el centro de Puebla.

“Un festival no es sólo la cartelera, pero este cartel dice mucho del Fijazzatlán”, apuntaron. Habla de él, continúan, porque vendrán talentos nacionales e internacionales del jazz, porque es un festival comunitario y atractivo para todos los públicos, y porque se logra con el apoyo del gobierno municipal de San Pedro Cholula, así como de la Unesco y patrocinadores diversos.

Durante una rueda de prensa, en la que estuvo ausente el organizador y creador del festival, Rodrigo Malacara, Argüelles y Fernández de Castro exponen que el Fijazzatlán ha permitido ver varios aspectos. El principal que existe un público para este género, uno que aunque no sea especializado ni “clavado” en el género, sí deja ver su interés en conocerlo, en aprender de su diversidad, y en disfrutarlo.

“Sí hay públicos para el jazz, hay permanentes y otros flotantes, que sin tener quizá esa afición permanente dejan ver su interés por apreciar diferentes proyectos, y el festival es en sí mismo una oportunidad para hacerlo”, consideraron los conductores del programa radiofónico Solo Jazz que se transmite desde hace dos décadas por Radio UAP.

Destacan que el festival comenzó el 1 de abril en Jazzatlán Club de jazz & brewpub, con la presentación de una oleada de músicos en diferentes facetas: los domingos habrá tres sets cada dos horas, los martes de Jam tendrán un gran invitado especial y de miércoles a sábado la cartelera acogerá a talentos nacionales e internacionales.

Los imperdibles en Jazzatlán serán Diego Maroto Quintet, uno de los principales compositores e intérpretes de BeBop en México; Cristian Mendoza & The Mexican Cats, un saxofonista chileno que estará presentando su último material discográfico grabado y producido en New York con cuatro músicos mexicanos de los principales exponentes de la escena del jazz nacional; y Jazz House Collective, los alumnos mejor calificados de la licenciatura de Jazz de la Universidad Veracruzana y su festival Jazzuv, que conforman una orquesta de nueve músicos interpretando temas originales y standards de las grandes orquestas del jazz.

Asimismo, habrá que escuchar a Daniel Vadillo, un pianista mexicano radicado en Ámsterdam que viene de gira a México para exponer temas originales después de una gira en Europa con temas distintos al jazz americano; y Alex Mercado, Todd Clouser y Jorge Servín, tres músicos muy experimentados con un gran dominio del lenguaje jazzístico que presentarán el proyecto Cinema, integrado por composiciones con un alto contenido de improvisación para películas nunca realizadas.

Mientras que el Teatro municipal de Cholula Ciudad Sagrada, un recinto para 521 personas, se expondrán carteles de jazz de Mr. Power y fotografías de Gonzalo Moctezuma, a la par de la presentación de libro Arte, conciencia y vida – Aforismos cuánticos con Alex Mercado y Silvana Estrada, y las clínicas de Ensamble con Israel Cupich y Jahaziel Rocha, y de Piano y sax con Emanuelle Cisi y Alex Mercado.

El último fin de semana del festival los conciertos estarán a cargo de Israel Cupich Quartet, uno de los contrabajistas y compositores más destacados del país, Xalapa Jazz Orchestra, Resijazz, el saxofonista Emanuelle Cisi, el baterista Luca Santaniello, ambos italianos y leyendas en la escena del jazz europeo que se presentarán junto con Alex Mercado, Juan Ale Saenz Quartet y Marco Renteria Project.

El acto de cierre estará a cargo de Maya Burns & Jazzatlán Big Band, una joven de tan solo 19 años de edad becada en la New School of Music en New York que ha compuesto más de 40 canciones que van desde el swing tradicional, el blues y funk, las cuales serán interpretadas al lado de la Jazzatlán Big Band.

Destaca que el Museo Amparo será escenario de Kokedama Jazz Trio el 13 de abril a las 20 horas, a la Casa del Mendrugo arribará Alex Luna Quintero el 20 de abril a las 21 horas. Los boletos de los conciertos con costo en Jazzatlán Club de jazz & brewpub estarán a la venta en el club. Para saber más se puede consultar la cuenta de Twitter: @FIJAZZATLAN