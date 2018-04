Investiga PGJE si el CJNG intenta penetrar en Tlaxcala

Tras la aparición de una narcomanta en la capital de estado, supuestamente firmada por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Tito Cervantes Zepeda, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga si este grupo criminal intenta penetrar en Tlaxcala.

El jueves pasado, sobre un puente ubicado cerca de la Central de Autobuses de la capital tlaxcalteca, fue colgado ese mensaje, idéntico a los que también se observaron ese mismo día en Puebla, y el cual estaba dirigido a Othón Muñoz Bravo, propietario de gasolineras, señalado de comercializar combustible robado, así como al líder de huachicoles, Roberto de los Santos de Jesús, apodado “El Bukanas”.

Al respecto, Cervantes Zepeda contestó que estos hechos son indagados, pues “estamos viendo la manera de saber cómo es posible que se colocaron estas mantas aquí. Nosotros tenemos todavía la firmeza de que no hay narcodelincuencia o delincuencia organizada” en territorio estatal.

La atribuyó a “gentes que seguramente vienen de estados circunvecinos”, sin embargo, agregó que no ha buscado al gobierno poblano para dialogar al respecto, “porque nosotros somos los que tenemos que cuidar la integridad y la seguridad del estado, porque no podemos responsabilizar” a esa entidad.

Dijo que Tlaxcala debe adoptar una conducta de combate real a la delincuencia que aparezca, “pero de ninguna manera podemos señalar” que el crimen organizado opera y que hasta ahora la PGJE no ha recibido ninguna denuncia por parte de alcaldes que hayan sido amenazados por delincuentes.

A la pregunta de si hay intenciones del crimen organizado de ingresar al estado para iniciar operaciones, aseveró que es “un tema que estamos precisamente investigando… la investigación está firme en la PGJE, para saber qué está pasando, pero no puedo decir ahorita, sí sí sí hay intentos de penetrar”.

Reiteró que en el estado hay delincuencia, pues no se puede negar, “pero no precisamente organizada, es lo que no nos gustaría, ni a la sociedad y menos a la autoridad”.

El funcionario señaló que el huachicol se ha combatido “correctamente” y que no ha habido ninguna omisión. Repasó que son varios puntos en los que se registra la extracción y venta ilegal de combustible, como Nanacamilpa y Nativitas, que son los más álgidos.

Afirmó que esta actividad ilícita no ha propiciado enfrentamientos entre la comunidad ni entre grupos dedicados a ello. “Las fuerzas están actuando para pacificar esta situación; afortunadamente no tenemos cifras negativas en ese sentido”.

Pese a estas situaciones, Cervantes Zepeda consideró que hay “una gran estabilidad y una gran cultura política” para el desarrollo de las campañas electorales, iniciadas el pasado 30 de marzo, pues no se han registrado problemas. “Se reportó saldo blanco”.

En este sentido, dijo que cada quien “haga su campaña en forma libre, mientras no dañe a los demás, para que podamos tener un éxito rotundo al final, para que sean totalmente limpias y nadie pueda decir que se está moviendo algo dentro del estado. No hay focos rojos relacionados con el tema”.

Asimismo, descartó que el gobierno del estado solicite la intervención del Ejército Mexicano para resguardar la elección de 1 de julio, como lo han anunciado autoridades de la vecina entidad poblana, pues la milicia solo ha hecho presencia en recorridos generales, pero desde tiempo atrás, no en particular por el proceso electoral.