Inició Contraloría del Ejecutivo investigación a director de secundaria: Escobar

La titular de la Contraloría del Ejecutivo (CE), Marisela Escobar Sánchez reveló que esta instancia inició los mecanismos que la ley prevé en el caso de las presuntas conductas irregulares cometidas por Eliseo Carro Juárez como director de un plantel educativo, pero dijo que la información relacionada con este asunto debe “manejarse con mucha reserva” pues se estarían violando los derechos de la persona implicada.

De acuerdo con información dada a conocer por personal de la Secundaria Técnica número 25, ubicada en la colonia El Alto del municipio de Chiautempan, Eliseo Carro ingirió bebidas alcohólicas dentro del plantel junto otros trabajadores, por lo cual la Contraloría del Ejecutivo inició una investigación. De hecho, aseguraron que ya existe un dictamen que establece la separación temporal del directivo mientras concluyen las pesquisas, pero no ha sido acatado.

El personal inconforme responsabilizó a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) de no cumplir con la orden de la CE para suspender provisionalmente al directivo.

Entrevistada al respecto, la contralora del Ejecutivo local, informó que “sí se han abierto los mecanismos que la ley prevé y estamos en condiciones de darle el oportuno y correcto seguimiento.

Pero, argumentó, esta es una información que considero que debe manejarse con mucha reserva porque estaríamos afectando la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sin embargo, la Contraloría del Ejecutivo está atenta a realizar la función que le corresponde.

Garantizó que en este caso existe coordinación con la USET “y con todas las secretarías, afortunadamente, trabajamos en equipo y la Contraloría hace lo propio. En ese sentido, considero que es una información que debemos tratar con mucha prudencia, con mucho cuidado, son situaciones que se tendrán que juzgar y castigar de ser lo adecuado, lo justo”.

Por otro lado, Escobar Sánchez dijo que es respetuosa de la propuesta que hicieron los candidatos al Senado de la República de la coalición Por México al Frente, Minerva Hernández Hernández y Gelacio Montiel Fuentes, para que los aspirantes presenten no solo presenten su declaración 3d3 (patrimonial, de intereses y fiscal) sino también den a conocer su carta de no antecedentes penales y se practiquen un examen antidoping (5de5).

“Son propuestas, nosotros somos muy respetuosos y hasta que no estén contempladas en un marco jurídico no podemos decir ni forzar ninguna situación a este tipo de pretensiones hasta que se haga de manera oficial. Creo que tendríamos que esperar a que la propuesta siga su curso y si es aprobada por las instancias correspondientes estaremos atentos, y si no, creo que la 3de3 ha sido un extraordinario inicio para regular la actuación de los funcionarios públicos”.