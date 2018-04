Gema apoya a la gente que padece autismo

Como balde de agua fría, Gema Paredes Macías recibió la noticia de que su hijo tenía autismo.

Al principio tuvo un sentimiento de culpa porque pensó que estando embarazada hizo su residencia como médico y a la mejor su hijo estuvo expuesto a radiaciones o a virus, después le vino enojo y se preguntaba por qué su pequeño tenía esta condición, posteriormente vino la aceptación y ahora la felicidad de tener una persona que solo transmite amor y no miente.

El esposo de Gema fue quien detectó que el pequeño Jesús era autista, de modo que lo llevaron a distintos centros de atención, uno de ellos fue el Hospital Psiquiátrico Infantil del Distrito Federal, donde le hicieron una evaluación, porque no hay estudios clínicos que determinen esta condición, y así fue que le diagnosticaron autismo.

Hoy día, Gema preside la Fundación Hans Asperger para niños con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo.

“Hace 10 años empecé a gestionar el proyecto para atender a niños con espectro del autismo, pues encontré que no había una institución que atendiera de manera integral este padecimiento que cada vez es más frecuente y difícil de entender e intervenir”, expone Gema, quien este lunes participó en la Expo–Universidad que se instaló en el zócalo de la ciudad de Tlaxcala con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Autismo.

La fundación ha tratado de abarcar varios vértices desde hace 10 años, primero la concientización, decir que hay personas con autismo que no están bien diagnosticadas; decir que la gente tiene que aceptarlas, no discriminarlas desde la casa por no dar la misma atención que a los hermanos regulares, ni aceptarlas en las escuelas regulares porque no se sabe cómo intervenirlas; y a nivel profesional, con médicos y psicólogos, buscar que se preparen para saber cómo diagnosticar e intervenir este trastorno que es más frecuente cada vez.

Cita que uno de cada 88 nacimientos presenta autismo en el mundo, lo cual representa una incidencia muy grande, pero cada día aumenta más esta condición y se prevé que sea uno de cada 50 y siga avanzando.

“En Tlaxcala no tenemos una estadística, ni siquiera nacional y siempre las adoptamos de Estados Unidos. Se habla que una de cada 88 personas nace con el espectro del autismo y aumenta su incidencia 17 por ciento anual, quiere decir que en poco tiempo estaremos hablando de una de cada 50, de una cada 20 y nos va a tocar en cualquier ámbito”.

El espectro del autismo va desde el que tiene déficit intelectual hasta el sobresaliente con un sello muy alto, entonces eso es también algo que dificulta el diagnóstico, ya que se piensa que una persona con autismo debe tener déficit intelectual y no.

A partir de los dos años de edad la persona con autismo empieza a aislarse, a dejar de hablar y si lo hace no es de manera comunicativa. Lleva a la persona de la mano hacia el objeto que quiere, su comunicación no es de persona a persona, es de persona a objeto.

No entiende todo el lenguaje, muchas áreas del lenguaje no son lo suficientemente comprensibles para ellos y se les puede estar hablando mucho y ellos no entienden absolutamente nada, lo que desencadena una crisis que puede presentarse en cualquier lugar generalmente en donde hay mucha gente.

Las personas con autismo son muy sensibles a los ruidos, a los objetos que portan, son muy obsesivos con el orden, a veces pueden tolerar el dolor o sentir dolor cuando los tocan, pero generalmente no aceptan el contacto físico y si no hay una comunicación como tal, no ven a los ojos.

Gema menciona que el autismo es una condición de vida porque no se ha encontrado ningún gen, ninguna alteración neurológica, ningún antecedente de lo familiar o algún estudio de laboratorio, como radiografías, electroencefalograma ni nada, que determine si una persona tiene autismo.

Menciona que el autismo no se cura, ya que es una condición permanente. Los rasgos van a estar presentes toda la vida y pueden llegar a desencadenar una crisis, una rabieta aún en edad adulta y es por eso que desde edad temprana se trabajan técnicas que son mundialmente aceptadas como advantage best.

La persona con autismo no reconoce el peligro y por ello requiere de custodia generalmente, muchas veces no va a reconocer si alguien tiene malas intenciones, son vulnerables e incluso al salir a la calle no ponen atención a los vehículos que circulan porque el concepto que tiene de peligro no es el que tienen las personas regulares.

–¿Tiene ventajas ser una persona con autismo?

–Las personas con autismo no mienten, no roban y son sinceras. Las que hablan son capaces de decir lo que piensan sin temor a que se les vaya a rechazar. Las ventajas del autismo es que es el estado más puro, más noble del ser humano. La persona con autismo no representa peligro, al contrario, es inocente y por eso es vulnerable; la sociedad es muy agresiva con ellos, pero dotándolos de los medios para vencer estos problemas, pueden trabajar bastante bien, con orden y nunca van a decir una mentira.