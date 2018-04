Candidatos al Congreso de la Unión de Morena deberán respaldarse en AMLO: Molina

Las y los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia al Congreso de la Unión por Tlaxcala tienen como indicación acudir a solicitar el voto de la ciudadanía respaldados en los principios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero sobre todo en el proyecto del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, advirtió el coordinador estatal de ese instituto político, Joel Molina Ramírez.

En su campaña proselitista, José de la Luz Sosa Salinas, Rubén Terán y Lorena Cuéllar Cisneros, aspirantes a diputados federales por los distritos 01, 02 y 03, respectivamente, y Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, al Senado de la República, deberán no solo lograr el compromiso con el pueblo de Tlaxcala, sino convencer al electorado que las propuestas de López Obrador “no son ocurrencias”, como lo han criticado sus contrincantes de otras fuerzas políticas y funcionarios actualmente en el poder.

Es por ello, si bien los cinco candidatos tendrán una agenda individual de campaña, las directrices serán dictadas por el partido, reveló Joel Molina, quien abundó que por parte de la dirigencia estatal ya se está trabajando para cubrir el número de representantes generales y de casilla para cuidar y defender el voto el día de la elección, el próximo 1 de julio. Este equipo, adelantó, lo integrarán más de 2 mil personas.

En tanto, el también ex funcionario electoral pidió a los integrantes de los consejos generales de los institutos Nacional Electoral (INE) y Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) a cumplir con las disposiciones constitucionales establecidas para la organización, conducción y vigilancia de las elecciones de este año. “No tienen por qué equivocarse… en este momento México no está para este tipo de espectáculos o esos intentos que sería grave para la democracia de este país y del estado de Tlaxcala”, asentó, en referencia a un posible fraude electoral.

Molina Ramírez, quien formó parte de dos gobiernos estatales, uno priista y otro panista, fue entrevistado tras el inicio de las actividades proselitistas de las y los candidatos al Congreso de la Unión de la coalición Juntos Haremos Historia, que integra Morena con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), alianza que, aseguró, está firme pese a que a nivel local no se lograron los acuerdos necesarios para ir unidos en la contienda por los 15 distritos electorales.

Respecto de la campaña por las diputaciones federales y el Senado de la República, refiere que los candidatos deberán lograr un compromiso con el pueblo de Tlaxcala, del estado y los distritos donde están postulados. Para ello, “llevan en su alforja los principios de Morena en primer lugar, pero además están respaldados con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que está diseñado en 50 puntos”.

Asentó que ese medio centenar de propuestas fueron extraídas de las necesidades y las realidades sociales, políticas y económicas del país, “no son ocurrencias” las propuestas del candidato presidencial, insistió.

“Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador de ayudar al campo, de abatir la inseguridad, de proporcionar medicamentos gratuitos, de darle una doble pensión a los adultos mayores, de darle becas a los estudiantes, de darles una opción de empleo a los que no tienen estudios ni trabajo, de que pueda rescatarse el petróleo para que no aumenten los precios”.

Esos son parte del plan de político tabasqueño que busca por tercera ocasión la Presidencia de México y “que llevan nuestros candidatos, a eso van, a difundir el proyecto de Andrés Manuel, esa es nuestra misión, nuestra tarea, porque a partir del primero de julio en adelante empezaremos a trabajar para que el cambio se haga desde abajo, desde la base, esa es la misión de ellos”.

Molina Ramírez aclaró que cada candidato federal tiene su propia agenda de campaña, totalmente individual, pues “nadie va a andar junto, todos y cada uno va andar en su trinchera y parcela que les corresponde y que les define el partido, no lo que dicen ellos”.

–¿Hay confianza en el árbitro electoral?—se le preguntó.

–Estamos cerca de ellos, estamos viendo qué están realizando cada uno de ellos. Fui presidente del IET (Instituto Electoral de Tlaxcala), del primer Consejo General creado en este estado. Conozco el camino, conozco los detalles y les he pedido que Morena no quiere que le hagan un favor, lo que queremos es que se apeguen a la ley, que sean transparentes y sean objetivos en su desempeño. En eso estamos vigilantes.

“Lo que ya pasó debe ser una experiencia para ellos y yo les he dicho que se lamentarían, desde el punto de vista personal y político, que no hagan bien su trabajo. Tanto en el INE como en el ITE hemos advertido eso, creo hasta este momento van haciéndose bien las cosas y confiamos que concluyan así”.

Para el ahora dirigente de Morena en Tlaxcala, los funcionarios electorales “no tienen de otra” más que apegarse a la ley electoral, “simplemente hay normas que rigen su trabajo, hay disposiciones constitucionales que deben seguir y no tienen por qué equivocarse. Cuando alguna autoridad, por sobre de ellas que influyeron para ocupar estos puestos, que no hagan caso, en este momento México no está para este tipo de espectáculos o esos intentos que sería grave para la democracia de este país y del estado de Tlaxcala”, dijo Molina Ramírez.

Respecto del proceso para reunir a sus representantes generales y de casilla, aseguró que será cubierto el número que se requiera, pues llevan dos años trabajando en las 608 secciones electorales en que está dividida la entidad.

“Nosotros tenemos un trabajo avanzado en todo. Tenemos más de dos años trabajando, en las 608 secciones electorales tenemos ya un comité de Morena, tenemos el 25 por ciento ya de Representantes de Casilla (RC), si es que no más. En el caso de Representantes Generales (RG) tenemos ya rebasado el número que queremos y hay una figura que Morena ha creado que es el coordinador de Representantes Generales (CRG) y que también ya están capacitados”.

Informó que a partir de la próxima semana iniciará la capacitación de los RG y de los CRG y en mayo y junio próximos para alrededor de 2 mil RC, quienes rendirán protesta a esta función ante López Obrador cuando el candidato presidencial visite la entidad. No hay fecha precisa para ello, aunque vaticinó que será a finales del mes de mayo siguiente.