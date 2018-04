Vigilarán organizaciones 219 secciones que son foco rojo, para evitar fraude electoral

Temerosas a un posible fraude electoral, organizaciones campesinas integrantes del “Movimiento Nacional Siglo XXI” vigilarán al menos 219 secciones electorales de Tlaxcala, consideradas focos rojos “por la compra y venta de votos”.

Así lo puntualizó Adrián López Aguilar, dirigente estatal de Bases Populares de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), quien afirmó que esta corriente apoya a Andrés Manuel López Obrador y al resto de candidatos de la colación Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES). “Vamos a ayudarlos a que ganen”.

Acentuó que el sector campesino “se está movilizando” y que va “a cuidar” 25 mil secciones electorales en todo el país, “que son donde han hecho fraude” en 2006 y en 2012, pero aseveró que eso, “hoy en 2018, no va a pasar”, porque para ello se organizan en todo México, no solamente en Tlaxcala, por lo que vigilarán “a los mapaches, que no haya compra y venta de votos, que no compren la consciencia de los compañeros”.

Afirmó que entre las agrupaciones existe el temor de un posible fraude “porque ya lo han hecho” en las dos elecciones presidenciales pasadas y podría repetirse en la de este año, de ahí que un número mínimo de 872 personas serán asignadas a las 219 secciones, cuatro por cada una, pues son foco rojo.

“Ahí –apuntó- es donde nos han hecho fraude aquí en Tlaxcala, por ejemplo, en el distrito 6 electoral local hay 18 secciones, pero la mayoría está en los municipios de Ixtacuixtla y Panotla”. Mientras que en el distrito 01 federal se pondrá atención en Tlaxco, Altzayanca y Huamantla, donde “está más cargada la situación”.

Esta participación del “Movimiento Nacional Siglo XXI” no es improvisada, ya que las y los agremiados de cada organización reciben capacitación para poder fungir como representantes de candidatos y como observadores, debidamente acreditados ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Para que ese día puedan defender el voto y no se pueda comprar ni manipular los números de las actas”, explicó Catalina Flores Hernández, lideresa de la Central Nacional Plan de Ayala (CNPA) del Movimiento Nacional por la Esperanza.

Asimismo –añadió- estamos detectando las secciones electorales que comúnmente son descuidadas, porque no hay quién las represente y eso es lo ha llevado a que los mapaches hagan de las suyas, por lo que “vamos a vigilar” con el número de personas que sea necesario. Pero respondió que en su momento darán a conocer cuál sería la cantidad de votos que las más de 20 organizaciones integrantes del “Movimiento Nacional Siglo XXI”, podrían aportar a la coalición.