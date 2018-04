Pasmado y sin planeación, así está el gobierno del estado en materia de obras: Sánchez

El vocal de la Comisión de Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Congreso local, Juan Carlos Sánchez García calificó de “pasmado” al gobierno estatal que encabeza el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, debido a la falta de obra pública, lo cual, consideró, denota una falta de planeación.

De paso, el legislador panista advirtió que las obras de infraestructura en el estado de Tlaxcala, “las pocas que se hacen o que esperan hacer”, podrían retrasarse debido a la temporada de lluvias que se avecina.

En entrevista colectiva, el legislador consideró que el gobierno estatal y en especial, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) tienen diversos pendientes sociales, porque anunciaron la ejecución de tres proyectos de infraestructura “importantes”, pero no “se ve por dónde empiezan ni cuándo”.

Por ello, el también empresario de la construcción no dudó en señalar que al interior de la administración estatal están “muy pasmados, porque he tenido la fortuna de conocer las administraciones publicas de otros estados y realmente cuando se anuncian las obras se ejecutan, esto debo ir acorde al discurso porque si no genera un atraso y no tardaran las lluvias y ahora las lluvias generaran el atraso y que la obra se encarezca y al final si se justifica que se encarezca”.

Al informar lo anterior, el vocal de la Comisión de Obra Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Congreso local lamentó que no se hayan iniciado los trabajos de construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala, la modernización de la carretera Tlaxcala–Apizaco y la ampliación del estadio Tlahuicole.

Abundó que nunca será óptimo ni de buen tino político, anunciar la ejecución de obras magnas sin que éstas cuenten ya con recursos, permisos y demás disposiciones técnicas para emprender su ejecución.

“Si veían que no se podrían iniciar las obras, pues no las hubiera anunciado. Como diputado veo que no está cumpliendo con la planeación que nos dio en el informe y como ciudadano estoy molesto porque el estado se queda en el rezago y muchos estados van a una velocidad importante que es la natural y pareciera que es el estado que no pasa nada”.

Sánchez García consideró que con ello, el gobierno evidencia que carece de planeación en sus trabajos, situación que afectará el desarrollo que debería tener el estado de Tlaxcala.