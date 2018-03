Se descarta diputada Floria Hernández para presidir Junta de Coordinación del Congreso

La diputada de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Floria María Hernández Hernández descartó la posibilidad de buscar la presidencia de la Junta de coordinación y Concertación Política en sustitución de su correligionario Adrián Xochitemo Pedraza, quien deberá solicitar licencia al cargo para ir a su campaña en la búsqueda de la reelección.

La determinación de la perredista no es por incapacidad, sino porque considera que sus correligionarios y el resto de los integrantes de la LXII Legislatura local, la han marginado de las posiciones y espacios de toma de decisiones.

Por ello, Floria María Hernández consideró que sería infructuoso un intento de su parte por acceder a ese cargo, ya que no existen las condiciones en su bancada para hacerse de esa posición que es la titularidad de la máxima instancia de coordinación entre las bancadas y representantes de partido.

Con esa resolución, quien podría mantener para el PRD la presidencia de la Junta de Coordinación sería Nahúm Atonal Ortiz, quien tampoco participará en el proceso de reelección de su diputación, ya que fue excluido de los acuerdos al respecto.

Por otra parte, a diferencia de algunos de sus compañeros de legislatura, la diputada originaria del municipio de Amaxac de Guerrero, indicó que por congruencia política nunca pensó en buscar la reelección, pues recordó que fue una de las legisladoras que no avaló las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala (Lipeet), mediante las cuales se estableció que los diputados locales podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos.

“Tengo una identidad de izquierda y por eso es que me mantengo en la izquierda, aunque no gusta a muchos, pero soy congruente con mis principios y por esa razón me sostengo, cuando se votó la reelección estuve en contra y quizá fui la única que lo vote en contra, entonces no estoy de acuerdo y terminaremos esta legislatura que es corta en tiempo, pero el trabajo político lo seguiremos realizando y será por la izquierda”, acotó tras recordar que tres de sus correligionarios si van por esa posibilidad.