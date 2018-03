Sanción a diputados que se fueron de puente por Semana Santa pide el legislador Atonal Ortiz 

El vocal del Comité de Administración del Congreso local, Nahúm Atonal Ortiz se pronunció a favor de que los 25 integrantes del pleno de la LXII Legislatura local les sea disminuida su dieta correspondiente por dejar de asistir a las dos sesiones ordinarias de esta semana.

Sin embargo, para ello, el integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que deberá investigarse para conocer quién o quienes tomaron el acuerdo de suspender actividades parlamentarias y administrativas durante la Semana Santa.

“Hoy tendríamos que preguntar por qué se suspenden las sesiones de esta semana, entonces para quién viene el descuento, porque algunos aquí estuvimos en el Congreso, pero bueno, nosotros el lunes tendríamos que tomar cartas en el asunto para ver si procede o no procede”.

Por otra parte, respecto a la disminución dela dieta de los legisladores por inasistencia injustificada a la sesión del pasado 20 de marzo, sostuvo que está en manos de la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Dulce María Mastranzo Corona.

En su calidad de integrante del Comité de Administración del Poder Legislativo, dejó en claro que la representante legal del Congreso local debe concluir con los trámites para que los diputados que no estuvieron presentes en esa sesión reciban una sanción económica.

Es de recordar que quienes no llegaron a esa sesión fueron los diputados Juan Carlos Sánchez García, Guadalupe Sánchez Santiago, Alberto Amaro Corona, Nahúm Atonal, César Fredy Cuatecontzi Cuauhtle; J. Carmen Corona Pérez, Agustín Nava Huerta, Jesús Portillo Herrera, Humberto Cuauhtle Tecuapacho y Yazmín del Razo Pérez.

El diputado perredista fue enfático al señalar que “tendrán que preguntarle a la presidenta si ya hizo el trámite porque se tiene que hacer un trámite y si procede se tendrá que hacer, pero no sé si ya hayan depositado. Lo anunció, pero para hacer un descuento se tiene que hacer un trámite y tienen que preguntarle si ya hizo para que proceda el descuento”.

Atonal Ortiz indicó que será hasta el próximo lunes en la reunión del Comité de Administración cuando se dé a conocer si la presidente de la mesa directiva concluyó con todo el trámite correspondiente para que más del 50 por ciento de los legisladores reciban un descuento en su salario por su inasistencia a la plenaria del pasado 20 de marzo.

“Al interior del Comité no nos han dado conocimiento porque no hemos sesionado porque sesionamos el primer lunes de cada mes y nos toca sesionar el lunes que viene. Para cumplir se tiene que hacer un trámite y el tramite lo tiene que hacer quien lo anunció porque será para quienes no acudieron esta sesión”, concluyó