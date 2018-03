Inconsistentes, los resultados sobre la restricción de la venta de alcohol, dio a conocer la Canaco

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (Canaco) acusó inconsistencias en el estudio que el ayuntamiento de Puebla mandó a realizar sobre la efectividad del horario restrictivo de venta de alcohol, de 02:00 a 7:59 horas, aplicado del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 en la capital del estado.

A través de un comunicado, el organismo empresarial que dirige Rafael Herrera Vélez informó que con asesoría de doctores expertos en políticas públicas de la Universidad de Essex, y tras siete días hábiles de análisis del trabajo de Evaluare, empresa contratada por la comuna poblana para valorar la medida, se concluye que hay tres debilidades y sesgos en la investigación.

La primera se refiere a que el reporte presenta datos de la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI) y de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), que supone un incremento en la incidencia delictiva con base en reportes hechos al 911, los cuales, de acuerdo a la secretaría de Gobernación federal, solo el 2 por ciento son reales.

“Son cuestionables por, al menos, dos razones. La primera es que en México la gente no denuncia; de acuerdo con el Inegi, 2015 los delitos no denunciados alcanzaron el 93.7 y en 2016 el 93.6. Esto sugiere que los datos seleccionados por Evaluare para ilustrar el crecimiento de la Incidencia Delictiva podrían representar sólo una pequeña fracción del problema ya que las personas prácticamente no utilizan el servicio del 911”.

La segunda expone que en el documento entregado por la empresa, se establece que durante el horario de restricción, en los años 2016 y 2017, la Incidencia Delictiva fue de 12.5 por ciento.

“Esto quiere decir que en el horario que la política opera, solo se comete 1 de cada 10 delitos. Lo cual resalta que aun cuando la medida se implementara, el porcentaje de impacto sería menor”.

En tercer lugar, la Canaco observa que ningún momento se incorporó información de otros aspectos relevantes que permitan contextualizar el fenómeno, como datos sobre el consumo de alcohol en el municipio de Puebla, dónde se compra, se vende y se consume; todo ello sería información relevante considerando que a lo largo del reporte se le trata como un detonador principal de actos delictivos.

La Cámara de Comercio informó que la reunión con el ayuntamiento de Puebla, en la que esperan exponer estas observaciones, se ha estado posponiendo, por lo que esperan que se dé de manera pronta.

Mientras tanto, el organismo empresarial considera importante que tanto la empresa evaluadora como el gobierno municipal tomen en cuenta cada uno los puntos señalados en el comunicado, “pues las repercusiones económicas, de empleo y seguridad en la sociedad poblana son un tema de la mayor importancia”.

Con ello la Canaco pide que antes de que se tome una decisión sobre la permanencia del horario restrictivo, se consideren los comentarios vertidos por las cámaras en favor de la seguridad.