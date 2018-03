Grados fraudulentos

Me he desconectado bastante de las noticias referentes a España a tal grado que me había perdido de la auténtica cloaca que ha destapado la operación Púnica, emprendida por autoridades españolas, al inicio a instancias de las suizas, para investigar y detener a varios integrantes del Partido Popular vinculados a todo tipo de corruptelas, sobornos y fraudes. Llegué a ello, pues una maestra que tuve allá cuando estudiaba en Salamanca, en España, la poeta María Ángeles Pérez, compartió una petición en Change.org para exigir que la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presente su Trabajo de fin de Máster con lo que habría obtenido ese grado en la Universidad pública madrileña Rey Juan Carlos. Lo anterior responde a que, según la investigación iniciada por el hoy célebre diario digital ElDiario.es, “La presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presume en su web de tener cursados dos máster, uno de ellos ‘en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos’ de Madrid. Tal y como demuestra eldiario.es con documentación de la propia universidad pública, a Cifuentes, entonces delegada de gobierno en Madrid, le cambiaron la nota de ‘No presentado’ a ‘Notable’ dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía”. Según reporta la misma nota, escrita por Raquel Ejerique, ella habría aprobado las dos materias que le faltaban sin haberlas cursado, siendo la que mayor peso tenía, la del trabajo de fin de Máster. No se requiere mucho para comprender que se está frente a una trama fraudulenta de enormes proporciones de la que este escándalo es tan sólo un pequeño indicio. Cifuentes está implicada en la investigación del Caso Púnica por presuntamente otorgar concesiones de manera irregular mientras presidió el Comité de Expertos y la Mesa de Contratación. Eso, y muchas otras cosas más que se le achacan para beneficiar a miembros de su partido en una serie de contubernios nada legales y sí en contra total de lo que entendemos por un manejo democrático y puro de la política.

Regresando al caso que nos ocupa, la defensa de tales trabajos de fin de Máster, como mi maestra afirma, “…es pública. Los directores de cada TFM respondemos también por ellos, no solo quienes los han redactado, pues supervisamos el trabajo y firmamos la autorización para que se presente… ¿De verdad es tan difícil de entender que lo que parece esconderse detrás de este caso es un inmenso fraude que avergüenza enormemente a la universidad española? Al menos a mí como profesora universitaria de este país me avergüenza enormemente”. En efecto, si Cifuentes presentara el trabajo, podría empezar a justificar algo mientras empieza, junto a las autoridades de la universidad, a justificar el lodazal en el que se encuentran ambas partes. Como bien señala Pérez, el problema está en que esa universidad se prestó a las corruptelas del Partido Popular y, según consta en otras notas, habría colocado en sus aulas como docentes a miembros de ese partido vinculados también al Caso Púnica, sin seguir los procedimientos apropiados para ello, como los exámenes por oposición. Al final de la nota publicada por Ejerique, se menciona que el rector de la URJC hasta 2017 fue Fernando Suárez, quien tuvo que dimitir a su cargo acusado de numerosos plagios. La lectura del caso de Cifuentes me ha llevado de una nota a otra, saltando de fraude en fraude, de corruptela en corruptela. Mientras leía todo esto, sentía que se hablaba de México, con adjudicaciones amañadas (Odebrecht, OHL), cochupos, mordidas, agandalles y grados obtenidos de forma fraudulenta. Sí, todo eso es México. Pero se trata de España, se trata de Europa –que para el caso, llevamos años ya escuchando de fraudes y corrupción en todo el continente en diferentes países– y se trata del Partido Popular, partido de derecha, vinculado a las mejores “costumbres y los valores fundamentales”. Ese partido es el espejo fiel de nuestro propio Partido Acción Nacional; y sí, tan corrupto como el Popular.

Pero volviendo a la educación y a la preocupación de Pérez, que comparto sin dudar, en nuestro país también hay fraudes de este nivel. Recordemos cómo Fox obtuvo una licenciatura express justo antes de llegar a la presidencia por parte de la Universidad Iberoamericana, los funcionarios de medio nivel que han sido cesados por tener documentos apócrifos o los miles de títulos que se falsifican en Santo Domingo a ojos de las autoridades. Por supuesto que la maquinaria de la corrupción y el fraude se extienden hasta el ámbito académico. Pero lo serio del asunto es que este tipo de personas obtengan una especie de “licencia” que los faculte para ejercer o no el puesto que ostentan. El fraude es fraude, con independencia de las razones por las que se comete. La absurda meritocracia en la que nos encontramos, ha hecho que incluso se avalen programas de medio pelo para otorgar maestrías y doctorados en donde con sólo pagar se obtienen estos grados mediante simulaciones supuestamente legales. Me viene a la cabeza alguien que obtuvo un doctodrado en Puebla, en dos años, con ceremonia, toga y birrete, entrega de certificado y todo. Patético. España se encuentra sumida en escándalos de corrupción igual que otras latitudes y pareciera que uno de los “valores” más apreciado por el ámbito neoliberal, la competencia, justificará lo que sea. Y luego nos preguntamos las razones del fracaso del modelo.