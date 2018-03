Edil de SPM desatiende problemas de límites territorales, denuncia comité

El edil de San Pablo del Monte, Cutberto Cano Cóyotl no ha puesto atención al problema limítrofe con el estado de Puebla, lo que ha provocado una serie de problemas a la población que habita en esa franja, aseveró Federico Cóyotl Cóyotl, integrante del Comité de Límites Territoriales de la comunidad de Tlaltepango de ese municipio.

Advirtió que uno de los problemas derivado del desinterés mostrado por la autoridad municipal de San Pablo del Monte es que la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, correspondiente al municipio de Puebla capital, “se expande hacia territorio tlaxcalteca de manera ilegal”.

“La falta de definición de límites ha atraído serios problemas de inseguridad, falta de servicios públicos y de documentos que den identidad legal a los habitantes, entre otros, pues unas mil 500 personas no pueden obtener su credencial de elector porque el Instituto Nacional Electoral (INE) no se las proporciona con el argumento de que no pertenecen a esa comunidad, en cambio las autoridades poblanas sí se las dan”, reveló.