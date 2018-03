Un pecado trabajar en los días de Semana Santa; solo los reporteros laboran: HOO

El ex gobernador de Tlaxcala y diputado local, Héctor Ortiz Ortiz consideró que “es un pecado” trabajar en los días de Semana Santa, por lo que justificó la displicencia de los integrantes de la LXII Legislatura local que decidieron suspender actividades parlamentarias toda esta semana y actividades administrativas desde este miércoles.

Tras la cancelación de la sesión ordinaria del pasado martes y del resto de las actividades, Héctor Ortiz reconoció que no había asuntos de peso legislativo que justificara la presencia de los diputados en sus labores legislativas.

Al señalar que no fue informado de la cancelación de la sesión ordinaria del pasado martes, el diputado del PAC indicó que el orden del día estaba conformado por temas de mero trámite, razón por la cual, justificó, algunos legisladores aprovecharon para disfrutar de unos días de asueto en esta Semana Santa.

“Parece que se suspendió porque no había quorum, siempre estoy pendiente. Si ven el orden del día, creo que solo son dos autorizaciones de trámite y confiados en eso mis compañeros diputados aprovecharon que es la Semana Santa, pues es un pecado estar trabajando estos días, solo ustedes los reporteros se sacrifican porque hay que buscar la nota todos los días”, soltó con ironía.

No obstante, consideró que el ausentismo de algunos legisladores y la falta de sesiones obedecen a que “no hay temas de gran interés” para cada uno de los grupos parlamentarios y representantes de partido, de ahí que en la última semana se suspendieron tres plenarias.

En cuanto a la designación del próximo titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), el cual está pendiente desde el pasado 27 de febrero, Héctor Ortiz dijo que “es un asunto administrativo que realmente, no tiene mayor trascendencia, solo que las fracciones se pongan de acuerdo”.

En suma, dijo que los diputados que integran la actual Legislatura han abordado asuntos de mero trámite, debido a que Tlaxcala no requiere de más leyes, sino que estas se cumplan.

“Les digo la verdad que solo hemos tratado asuntos de trámite porque leyes no se necesitan tantas, sino hacer que se cumplan las que existen, entonces este es un país que ha hecho muchas leyes, pero el problema es que no se cumplan porque el tema de la inseguridad es un tema grave complejo a nivel estatal a nivel nacional, pero no es ausencia de leyes sino falta de cumplimiento de la ley”, concluyó.