Ningún municipio otorgó en 2017 órdenes de protección a mujeres: CMU

Durante el transcurso de 2017 ningún juez municipal otorgó una orden de protección a mujeres, debido a que desconocían si tenían esta facultad, además de que la entidad tlaxcalteca carecía de protocolo al respecto, informó Edith Méndez Ahuactzi, directora del Colectivo Mujer y Utopia (CMU).

Por esta razón, insistió en que, en general, en las instituciones “existe mucha falta de capacitación en términos de delitos por razones de género”, pues hay poca voluntad política para formar a servidores públicos.

Observó que muchos carecen de una base mínima de conocimientos en esta materia, aunado a que la autoridades encargadas de sancionar esos ilícitos, “no lo hacen”.

En los casos de órdenes de protección –refirió la también activista social-, hasta el año pasado no había un protocolo y los jueces y juezas municipales no habían otorgado ni una sola, porque no sabían si podían o no hacerlo.

Consideró que este tipo de actitudes en el desempeño de las funciones de personal encargado de brindar un servicio a la población femenina afectada por violencia machista, muestran que el tema de género “aún está muy atrasado” y que el no contar con protocolos o no aplicarlos, ”existen graves omisiones”.

Apenas el 20 de diciembre de 2017, el Protocolo para la Expedición y Aplicación de Órdenes de Protección en el Estado de Tlaxcala, fue publicado en el Periódico Oficial número 51, Sexta Sección.

Precisa que las mujeres son quienes pueden solicitarlas, al igual que niños, niñas y adolescentes, ante un juez, Ministerio Público o autoridad municipal más cercana al domicilio de la víctima de alguna forma de violencia.

Entre otras cosas, esta norma establece que el Poder Judicial llevará un control interno por cada juzgado, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los municipios, donde se registrarán todas las órdenes de protección que ese emitan y de manera semanal se remitirá un informe al centro de datos o de inmediato vía telefónica, para lo cual contará con un libro de registro.

Edith Méndez Ahuactzi, subrayó que el CMU da un seguimiento a diversas circunstancias, para demandar a las autoridades “que entiendan la problemática y que sus acciones no han sido suficientes, pues el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 quedó muy vago, muy pobre, en términos de igualdad y violencia, por eso vamos a seguir señalando hasta que haya una atención efectiva”.