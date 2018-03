Es contradictorio que diputados busquen reelección y no trabajen asuntos del Congreso: Xochitemo

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adrián Xochitemo Pedraza calificó de contradictoria la actitud y comportamiento de sus homólogos que mientras buscan reelegirse en el cargo de diputados, incumplen con sus funciones para las cuales fueron electos y pretenden continuar en éstas.

Muestra de ello dijo el incumplimiento de algunas de sus obligaciones como asistir a las sesiones del pleno y el desinterés que persiste para nombrar al titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), quien ocupará esa posición hasta el 30 de noviembre de 2021.

“Es contradictorio el proceder de los compañeros porque la ciudadanía espera ver que uno tenga la capacidad para ocupar el cargo, dos que en verdad tengan el interés de velar por los intereses de la ciudadanía, creo que uno que salga como candidato debemos de mostrar el interés que tengamos para poder legislar aquí en el Congreso, eso me queda claro y esto lo tenemos que platicar y hacer un llamado a cada uno de los compañeros diputados no vuelva a suceder todo esto”.

A casi un mes de que la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Dulce María Corona Mastranzo decidió suspender la sesión por la falta de acuerdos para elegir al citado titular del Órgano Interno de Control, el legislador perredista, reconoció que no hay avances para destrabar el tema.

“Creo que sí, no veo algún interés, alguna postura en donde me digan aquí está la propuesta y pongan otra y sobre eso lo medimos, creo que eso terminaría ya con esto, porque el examen ya se hizo… no vemos ningún interés en donde ellos manejen alguna propuesta. Lo han dejado a la deriva en otra sesión y otra sesión y no hay nada claro”.

Por ello, Xochitemo Pedraza pidió a los grupos parlamentarios y representantes de partido a presentar su propuesta, toda vez que requiere de las dos terceras partes de los legisladores para designar al próximo titular del Órgano Interno de Control del ITE y ese requisito tampoco lo han cumplido por la inasistencia de los legisladores.

“No hemos llegado a un buen acuerdo, por eso le pido a los compañeros que si tienen una propuesta que la pongan sobre la mesa, tenemos buenos perfiles y creo que eso no sería tanto el problema, sino que si tienen alguna propuesta que la pongan, pero no han propuesto y no hemos podido sacar el tema. A parte de esto para poder sacar la votación son las dos terceras partes y si nos está ocurriendo que no tenemos quórum, pues de qué manera vamos a sacar este tema, entonces por una parte no hay ninguna propuesta de los compañeros y la otra no acuden a sesiones”, explicó