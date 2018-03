Ampliación presupuestal para ITE debe ser antes del 10 de abril: Piedras

La presidente Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez confió en la voluntad de los poderes Legislativo y Ejecutivo para obtener una ampliación presupuestal para el presente ejercicio fiscal por la cantidad de 51 millones 847 mil 524 pesos, pero advirtió que la liberación de dicho incremento debe realizarse a más tardar el próximo 10 de abril.

Tras recordar que el ITE se quedará sin recursos para operar los comicios a partir del próximo 1 de abril, la presidenta del organismo sostuvo que la necesidad de ampliación presupuestal es real y “justificada”, por lo que confió en que si habrá una respuesta favorable a su petición.

“Qué es lo que me da tranquilidad a mí, a las consejeras y los consejeros electorales, es que no nos han dado respuesta en sentido negativo, es decir no tenemos ningún documento en donde nos digan que no nos van a otorgar la ampliación presupuestal, entonces eso nos hace pensar que lo están analizando, y que hay bastantes posibilidades de que nos den la ampliación, no sé si en la cantidad que nosotros solicitamos que son los 51.8 millones de pesos, eso lo desconozco, pero repito, tenemos esa tranquilidad”, aseguro la consejera presidenta.