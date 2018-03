Con una exposición en el Museo UPAEP el Colectivo La 15 celebra 10 años de labor artística

Reconocer el trabajo propio y el realizado con otros artistas, compañías, colectivos e instituciones a lo largo de una década. Hacerlo para pensar la dinámica, averiguar los lenguajes y cruzar por los campos artísticos por los que han transitado durante este tiempo. Esos son algunas de los aspectos que se entrelazan en la exposición La 15 en 15 piezas para armar algo.

A inaugurarse el próximo viernes 23 de marzo a las 18 horas en la sala 1 del Museo UPAEP –11 Poniente 1914, barrio de Santiago–, la exposición es una manera de “reconocer el bagaje, lo construido, los errores y los procesos iniciales” de este colectivo integrado por Paula Natoli y Fernando Santos Cuatecontzi, por el que han pasado por lo menos 60 creadores distintos, lo mismo como colaboradores que invitados.

Durante una entrevista, los miembros fundadores de este proyecto artístico y educativo, señalan que el aniversario número 10 funciona para plantear perspectivas y cuestionamientos, con miras a definir “el futuro” y lo que vendrá para el Colectivo La 15.

En la exposición, integrada por una serie de pinturas murales –que el día de la inauguración podrán ser intervenidas– que a manera de piezas, pistas y fragmentos, dan idea de los proyectos y los artistas que han colaborado. “Se trata de hacer evidente la red que nos ha permitido trabajar: los grupos, los colectivos, los artistas, la gente que nos ha ayudado a generar nuestra labor”, expusieron los artistas.

Acotaron que si bien se trata de decir que han logrado permanecer en la escena cultural durante 10 años, es más bien decir que el mérito no es propio sino de la colectividad así como de la resistencia. A lo largo de este tiempo –coincidieron Cuatecontzi y Natoli– se ha trabajado con diferentes creadores y con ello se han ido refrescando los procesos, además de construir una “mini colectivo” con el cual se ha tratado de generar planteamientos artísticos y educativos.

Ha sido, agregan, un proceso de tensiones, de transformaciones y diálogos, en donde cada uno de los involucrados se ha visto enriquecido de manera personal y grupal, ya que desde su inicio se trataba de acercarse al contexto y vincularse con él.

“Ha sido un camino de aprendizaje, de cuestionamientos. Sin eso no hubiéramos podido lograr una articulación. Hay nostalgia porque las situaciones eran distintas. Un ejemplo es que hace 10 años no había tantas agrupaciones. El que estemos ahora aquí permite tener una conciencia del actuar en colectivo, algo que no estaba antes”, notó Santos Cuatecontzi.

Consideró que en su caso, el colectivo siempre ha estado consciente de la situación y de los proyectos que se insertan en ellos, a la par de que tratan de obtener una retroalimentación con los actores y las instituciones de todo tipo.

“Pensamos en las economías, en las logísticas, en los actores y el ámbito cultural; siempre tenemos una retroalimentación directa. Los grupos que tienen este tipo de proyectos son siempre urgentes, necesarios de articulación ante la situación actual”.

Los también profesores añadieron que ha sido difícil y complejo el trayecto, con cambios que incluso se reflejan en su trabajo el cual ya no puede ser extenuante como antes, pero que es reflejo de lo que han pasado como colectivo.

El proyecto, consideraron, ha ido “reaccionando orgánicamente” por lo que en este momento era necesario hacer esta revisión, “para conocer todo aquello que ha permitido configurar el grupo y para quien es todo este trabajo”.

Por tanto, este momento permite una suerte de recopilación y reorganización en el que se incluye a quienes han participado en él, para que las experiencias propias y conjuntas se puedan compartir a quienes transitan el mismo camino.

Dicho camino, anotan Natoli y Cuatecontzi, ha permeado incluso sus vidas personales las cuales ya no se diferencian de su trabajo, pues tiene que ver con el mismo proceso de estar “permanentemente conectado”.

En el caso de la muestra La 15 en 15 piezas para armar algo detallaron que se trata de una serie de referencias visuales al trabajo hecho y las colaboraciones: esta Pepe Nando, un niño del futuro que recolecta la basura para reutilizarla, un aspecto común en el Colectivo La 15; además de referencias al grupo Caza Móvil, integrado por tres artistas –hace una década estudiantes de arte en la Universidad de las Américas Puebla– que abrieron el panorama de los procesos artísticos para los fundadores del colectivo.

También, aparece El Eternauta, un personaje clásico del comic argentino que fue fundamental en “la construcción de lo colectivo” en La 15. A un costado, existe el laberinto y el juego del avión que fueron la base para los trabajos didácticos y artísticos emprendidos por el grupo años atrás con referencia en las artistas Leonora Carrington y Marta Minujín.

Asimismo, referencias al proyecto Llévelo, llévelo y a Nubarrón, la obra de teatro trabajada en colectivo con el grupo A escena teatro, y lo último: el Dadata 1, un proyecto que utiliza un triciclo –como los que usan los tamaleros, los que venden pan, jugo o agua en garrafón– que se convierte en un salón de artes.

“Es un mapa emocional que visibiliza los procesos, que hace consciencia, se adentra y da a conocer lo vivido. Son escenas que rebotan hacia afuera. Es un eco que sigue retumbando de ese grito original”, concluyeron los miembros del Colectivo La 15.