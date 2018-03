Titular de SEPE no conoce el sector educativo estatal: Cano

La dirigente del Movimiento Magisterial Tlaxcalteca, Citlali Ortiz Cano criticó al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, por organizar un congreso internacional sobre el nuevo modelo educativo, cuando ni siquiera sabe cuántas escuelas hay en la entidad, ni como se enseña en el nivel básico.

Por ello, Ortiz Cano acompañada de otros cinco docentes, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Normal Urbana Emilio Sánchez Piedras en la capital tlaxcalteca, en los momentos en que las autoridades, encabezadas por Camacho Higareda, inauguraban el Congreso Internacional sobre Educación. Perspectivas del nuevo modelo educativo.

A falta de equipo de sonido, la dirigente magisterial tuvo que gritar desde una de las rejas de acceso al plantel –pues personal impedía que entrara– sus consignas contra el nuevo esquema de enseñanza básica implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, el cual considera afecta al magisterio mexicano.

En entrevista, Ortiz Cano cuestionó que el titular de USET organice un congreso educativo de carácter internacional, cuando “no tiene ni idea de cuántas escuelas hay en Tlaxcala, no tiene ni idea de cómo se enseña en educación básica, no tiene ni idea de hasta dónde queda la última escuela porque ni siquiera las ha visitado, no conoce la geografía nacional, no conoce de modelos educativos que han venido evolucionando”.

“Hace un congreso internacional con medidas y temas fascistas que pretenden imbuir al maestro en este modelo educativo que es tan obsoleto, pasado de moda y viejo, pero sí les sirve para esclavizar a la población, para mediatizar a la gente a través de quitar muchas asignatura que deberían estar en el mapa curricular para enseñar a un nuevo sujeto educativo a obedecer”, apuntó.

Explicó que su manifestación es en contra de la “pantomima que hace el secretario de Educación, de que es muy trinchón, de que ya sabe todo de Tlaxcala y de México y ahora se va al plano internacional, da risa. La ignorancia es atrevida. El secretario es muy ignorante y tenemos que venir a corregirle la plana los maestros dignos, los que sí sabemos”.

Consideró el objetivo del congreso internacional fue amedrentar a los docentes tlaxcaltecas para obligarlos a que participen en la evaluación a su desempeño, aunque “hoy la evaluación es voluntaria, sin embargo, ellos quieren aparentar que todo va bien”.

Aseguró que la tarde del pasado miércoles, autoridades de la SEPE trataron de disuadirla de manifestarse, asegurándole que ya sería resuelta la demanda laboral que presentó contra la dependencia por despido injustificado.