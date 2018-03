Morena no regresará candidatura a tío de “El Kalimba”: Luis Miguel Barbosa

A Martín Mirón López, tío del líder huachicolero apodado “El Kalimba”, no se le regresará la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la presidencia de Palmar de Bravo, ya que aunque no se le ha comprobado que esté inmiscuido en la ordeña de ductos, hay fuertes rumores ante los que el partido no puede ser omiso, sostuvo Luis Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia.

“No tenemos ningún dato de que el señor esté vinculado al crimen organizado, pero los señalamientos son muy fuertes y ante los señalamientos fuertes no podemos ser omisos”.

Previo a su participación en las Jornadas de la Familia realizadas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), reveló que el candidato sustituto será Hugo Álvarez.

En ese sentido, el abanderado morenista acusó que Alejandro Martínez Fuentes, hermano del “El Tonín”, otro líder de huachicoleros, fue impuesto por Rafael Moreno Valle en la candidatura de Pacto Social de Integración (PSI) por la alcaldía de Quecholac; por lo que retó al ex mandatario a bajarlo de la contienda.

La intervención morenovallista, apuntó, se comprobaría por el hecho de que el Partido Acción Nacional (PAN) no postuló a alguien para buscar gobernar ese municipio.

Acusó que el ex aspirante presidencial controla al PSI, tal como lo hace con Compromiso por Puebla (CPP), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y a un segmento del Revolucionario Institucional.

“Aquí está socavada la oposición política, la única oposición política es Morena”

Invita a Violeta Lagunes a sumarse a su campaña

Luis Miguel Barbosa aclaró que como parte de los acuerdos de la alianza con el Partido Encuentro Social (PES), se estableció que la tercera regiduría sería para ese instituto político, por lo que no era posible colocar a la ex panista Violeta Lagunes en esa posición, tal como ella lo solicitó.

El candidato argumentó que la ex diputada federal fue invitada, y lo sigue estando, para formar parte de la campaña a la gubernatura y para ser incluida en la encuesta para elegir a la abanderada a la presidencia municipal, no para ser regidora.