Insiste PRD en comparecencia de funcionarios de seguridad del estado de Tlaxcala

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó al pleno del Congreso local la comparecencia de los funcionarios : Tito Cervantes Zepeda secretario de Gobierno y del comisionado estatal de Seguridad Pública, Hervé Hurtado para que informen sobre las acciones que han implementando ante el clima de inseguridad que se vive en Tlaxcala.

En la sesión ordinaria de este jueves, y por enésima ocasión, las huestes del sol azteca demandaron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que ya autorice dichas comparecencias, ello “ante la ola de asaltos, robos a particulares y de vehículos, desaparición y trata de personas, así como de homicidios dolosos, con lo cual los tlaxcaltecas estamos ante el temor de que en cualquier momento alguno de nosotros seamos presa de la delincuencia común o de la organizada”.

A través del legislador Alberto Amaro Corona, la bancada del PRD presentó esta propuesta al sostener que el incremento en los índices de inseguridad son palpables, ya que “tan solo en homicidios dolosos, en el mes de febrero de este año, hubo 16 muertes, y entre enero y febrero ha habido 29 homicidios, lo que implica el doble de homicidios cometidos en los mismos meses de 2017, donde hubo 17 de ellos; lo anterior sin considerar los que van en el mes de marzo, donde apenas el día de ayer (miércoles), fue encontrado en Yauhquemehcan el cadáver calcinado de una mujer.

El perredista sostuvo que si bien el titular del Ejecutivo local es el responsable de la seguridad pública del estado, él ha designado a funcionarios para dicha tarea, quienes “tienen una responsabilidad directa, aunque delegada, y deben también responder de sus actos… Los tlaxcaltecas no queremos funcionarios de escritorio, queremos funcionarios que con sus acciones demuestren su capacidad para desempeñar el cargo, funcionarios convencidos y comprometidos con el servicio público, que no están por el cheque, sino para servir e, incluso, para influir con su trabajo entre la sociedad”.

El legislador enfatizó que es urgente y necesaria ya estas comparecencias, las cuales con anterioridad lo había hecho el propio PRD y el PT en el Congreso local, pero “si el gobernador no tiene la voluntad política para autorizar la comparecencia, ello es probable debido a que ha descubierto que sus funcionarios no tienen la capacidad para desempeñar los cargos y no le conviene que, ante la vigilancia de la opinión pública en sus comparecencias, confundan la incapacidad de los funcionarios con la del propio gobernador”.

Agregó que “si la falta de autorización implica que no existe ni la disponibilidad ni la capacidad para atender el problema de seguridad pública, entonces el Secretario de Gobierno y el Comisionado deben renunciar a sus cargos, pues si tienen temor el ser cuestionados por esta Soberanía,… mucho menos querrán enfrentar a la delincuencia violenta e irracional, con programas y acciones eficientes y eficaces.

Por tan razón, solicitaron nuevamente estas comparecencias, aunque la petición fue remitida a la Junta de Coordinación y Concertación Política para que en su momento sea analizada por el pleno del Congreso local.