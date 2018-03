Exige el CAP la renuncia de los titulares de la CES PGJE por sus malos antecedentes

El Congreso Agrario Permanente (CAP) exigió la renuncia de los titulares de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Hervé Hurtado Ruiz y José Aarón Pérez Carro, respectivamente, debido a sus malos antecedentes y “exigimos al gobernador Marco Mena que dé la cara sobre el tema de seguridad en el estado y una explicación de a quiénes tenemos en estos lugares”.

En conferencia de prensa, el integrante de esta organización, Alejandro Martínez Hernández señaló que Hervé Hurtado debe renunciar por tener supuestos nexos con el narcotráfico, mientras que en el caso de Aarón Pérez por su falta de transparencia cuando fue titular de la Oficina de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Alejandro Martínez mostró copias de medios de comunicación que dan cuenta sobre ambos casos.

El integrante de la CAP expuso que al salir a las carreteras del estado es visible que las patrullas de seguridad están estacionadas cerca de tiendas de conveniencia en lugar de cuidar a los ciudadanos y a los campesinos que circulan por las carreteras.

“Hay retenes de El Carmen Tequexquitla a Calpulalpan, en San Cristóbal hay una tanqueta parando camionetas y cuando pasa el huachicol no lo vieron, pero sí ven a los campesinos que van en sus camionetitas y a ellos sí se los chingan”, apuntó.

Por ello, insistió en que es imperativo que ambos funcionarios públicos renuncien a su respectivo cargo, “pues a nuestro flamante procurador de Justicia lo corrieron por ocultar información de los 43 de Ayotzinapa, no se le puede creer a alguien que ha mentido con mucha facilidad, que el secretario de Gobierno (Tito Cervantes Zepeda) no sepa que tenemos a alguien que mintió y escondió información, me parece grave que hoy lo tengamos aquí de procurador”.

En el caso de Hervé Hurtado, dijo que en la revista Proceso (15/032018) se publica un trabajo en el que el titular de la CES “es vinculado que le paga el narco. En manos de quién está la seguridad en este estado, porque nos parece grave que tipos sin calidad moral estén en los espacios públicos y donde se genera la seguridad para los ciudadanos tlaxcaltecas. Nos parece grave que el gobernador Marco Mena no se entere a quién tiene de procurador y de secretario de Seguridad, o que le haya pasado sin baranda el secretario de Gobierno esta información”.

Por su lado, el coordinador del CAP, José Isabel Juárez Torres advirtió que se ha incrementado mucho la inseguridad en el estado, “lo cual nos preocupa mucho después de los acontecimientos del miércoles negro (el 14 de marzo) cuando en la casa de un legislador del PRD entraron a robar y tiempo atrás a una diputada del PRD, y eso se resalta porque son figuras públicas, pero la gente común, de a pie, que no tiene puesto, que no tiene representación pública, también sufre agravios y el gobierno estatal es responsable de que no haya una política de seguridad más cercana a la gente”.

También exigió el esclarecimiento de la periodista Miroslava Breach, pues este 22 de marzo de cumplió un año sin que haya una investigación que dé con los responsables de tan cruel y horrendo asesinato que atenta no solo contra la prensa, sino contra toda la sociedad mexicana.