Consejera del IEE solicita “excusarse” en temas que atañen a Barbosa por ser familiar.

Por ser pariente en sexto grado del candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa, la consejera electoral Claudia Barbosa Rodríguez informó que se excusará de votar cuando el Consejo General del IEE analice algún tema que ataña al senador con licencia.

Pese a ello, negó que tenga un vínculo personal con el candidato de izquierda, quien vendría siendo su primo en segundo grado.

Al término de la sesión de este miércoles, la consejera dijo que la finalidad de excusarse en la votación en algunos temas que vinculen a Miguel Barbosa es evitar suspicacias por el parentesco que guarda con el simpatizante de Andrés Manuel López Obrador.

Un día antes, Claudia Barbosa solicitó al presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, excusarse de votar cualquier asunto relacionado con su primo en segundo grado, ante un posible conflicto de intereses.

“Comprometida con la objetividad e imparcialidad en la función electoral, informé al presidente Jacinto Herrera del parentesco que en sexto grado consanguíneo en línea colateral hay entre mi persona y el candidato Miguel Barbosa, por lo que solicité excusarme para conocer de todo asunto vinculado con él”, señaló.

En el oficio que envió al presidente del organismo electoral pidió que su petición sea turnada al Consejo General para su votación.

La finalidad –sostuvo– es poder cumplir con el principio de objetividad al que están obligados los consejeros electorales.

“Tenemos un parentesco a nivel de bisabuelo, por el general Barbosa, pero no en línea directa”, explicó.

La consejera electoral precisó que el presidente someterá a consideración el análisis del asunto, ante el pleno del Consejo General del IEE, por lo que esperará puntualmente lo que resuelvan.

“Mi intención es excusarme para evitar cualquier tipo de suspicacia, nunca he tenido una relación directa con el candidato, mi padre falleció cuando tenía 4 años de edad y solo me he relacionado con sus hermanos”, detalló.

En ese sentido, recalcó, “no voy a votar asuntos directamente relacionados con él (Miguel Barbosa), pero no será el mismo caso por el partido que lo postula”, en referencia a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante la insistencia de los reporteros, si la excusa procede, Claudia explcó que esta figura legal existe y es muy frecuente en los órganos colegiados del Poder Judicial y del ámbito administrativo.

Por otro lado, la también presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral reveló que hasta el momento se han contabilizado 12 quejas, principalmente interpuestas por el Morena.

Al respecto, expuso que desconoce de los resolutivos debido a que algunos casos ya fueron remitidos al Tribunal Federal Electoral; sin embargo, adelantó que este jueves sesionará la Comisión de Quejas y será la secretaria del organismo quien dé a conocer la información de cada caso.

“Vamos a actualizar la relación de las quejas presentadas, porque algunas ya fueron remitidas al Tribunal”, comentó.

Finalmente, al ser presidente de la Comisión de Quejas, Claudia Barbosa, indicó que también hay la posibilidad de que otro consejero asuma la titularidad, cuando se tenga que analizar alguna denuncia del candidato de la coalición “Juntos haremos historia”.