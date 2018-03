Si las autoridades tienen elementos para actuar en contra de candidatos deben hacerlo, dice MEAH

Si a nivel federal la Procuraduría General de la República y a nivel estatal la Fiscalía General del Estado tienen elementos para poder actuar en contra de algún candidato deben hacerlo, instó la abanderada de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Luego de participar en el foro a puerta cerrada denominado Diálogos de los candidatos al gobierno del estado que organizó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), expuso que si bien la designación de quienes serán los candidatos a los municipios, diputaciones o senadurías es “responsabilidad de cada partido”, las autoridades deben actuar si tienen elementos en su contra.

Cuestionada por el caso de Alejandro Martínez Fuentes, abanderado de Pacto Social de Integración (PSI) en el municipio de Quecholac, señalado de tener nexos familiares con “El Toñín”, líder del huachicol en la región de Tecamachalco, se deslindó de dicho partido pues dijo que en el distrito de Tecamachalco el PAN no va en coalición.

Alonso Hidalgo enfatizó además, durante una entrevista, que el PSI es otro partido político distinto al que milita.

Agregó que en privado le ha pedido al presidente del PSI, Carlos Navarro, que su partido cuide los perfiles de quienes serán sus candidatos.

No obstante, dijo que a los candidatos “no se les puede juzgar por la familia” y más bien, reiteró, son las autoridades las que deben actuar.

De igual forma, dijo que no hará campaña con los candidatos a presidentes municipales porque la ley electoral no lo permite.

“Hay que entender que el diseño electoral de esta elección en donde los municipios hay candidaturas comunes, a mi no me permite hacer campaña y no lo haré a excepción de Puebla capital y los candidatos locales y federales, así como senadores y con el candidato a la presidencia del país (Ricardo Anaya)”.