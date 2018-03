Banck: ninguna mujer será perseguida por utilizar gas pimienta para su defensa

No para la polémica en torno al uso ilegal de gas pimienta como herramienta que frene a los feminicidios en Puebla, luego que el alcalde Luis Banck Serrato declaró que ninguna mujer será perseguida ni detenida por portar el aerosol.

Mientras la diputada Socorro Quezada y el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, exigen la salida de Manuel Alonso García por el comentario errado que la mujer que porte este instrumento será detenida, Banck Serrato defiende a su jefe de Seguridad Municipal, al señalar que no se ha girado ninguna orden sobre tal medida.

El presidente municipal de Puebla argumentó que según el Código Penal del Estado, se prohíbe la utilización del gas pimienta, como herramienta de defensa.

“De ninguna manera el gobierno de la ciudad va a criminalizar o perseguir a alguna mujer que porte este instrumento u otro para defenderse”, sostuvo.

Asimismo, el edil capitalino insistió que el ayuntamiento de Puebla no penaliza el uso de gas lacrimógeno.

En ese sentido, Luis Banck sentenció que “lo que dice la Ley no lo define el ayuntamiento”.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alonso García, se enfrascó en una discusión con el alcalde cholulteca, a través de redes sociales, en el que señaló que la administración del edil emanado de Morena no protege a las mujeres como en la capital.

Manuel Alonso refirió que el gobierno de Puebla implementó otras medidas para frenar la violencia de género, como es la instalación de 200 botones de alertamiento en el transporte público.

También añadió que bajo la gestión de Luis Banck se lanzó la creación de la aplicación o APP, llamada Freno al acoso para denunciar estas intimidaciones.

En respuesta, el gobierno de José Juan Espinosa anunció que el ayuntamiento de San Pedro Cholula otorgará a partir de este jueves 22 marzo cursos gratuitos de defensa personal a mujeres.

El Taller de Técnicas de Defensa Personal para Mujeres se impartirá a partir de las 9 horas, en la Plaza de la Concordia.

Asimismo, el gobierno cholulteca adelantó que a partir de abril se capacitará a mujeres para utilizar el gas pimienta, como instrumento de defensa ante cualquier acto delictivo en su contra.

Incluso, informó que el taller será impartido por personal capacitado del Consejo Ciudadano de Seguridad, el cual otorgará un certificado para evitar cualquier intento de detención.

Sin embargo, ahí no termina la confrontación. En respaldo al secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso, se sumó el secretario del ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos Morales Páez, quien pidió al alcalde de Cholula ocuparse de sus propias responsabilidades.

El secretario de la Comuna capitalina pidió además que el tema no sea utilizado con fines políticos ni electorales, a propósito de los comicios en puerta.

Al final, Morales Páez expuso que el uso y las opiniones sobre el gas pimienta es un tema que no debe tomarse a la ligera.

“Las leyes no las hacemos en el municipio, la legislación sobre el uso o no es una legislación estatal y federal, entonces me parece que debemos ser más responsables en la discusión porque también este gas puede ser utilizado para inhabilitar a mujeres o a ciudadanos”, concluyó.