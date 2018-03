Ardelio Vargas “era un perro sabueso al servicio de EU”: Solalinde

De incurrir en nepotismo y desafortunada, calificó el cura Alejandro Solalinde Guerra la candidatura de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y hoy abanderada de la coalición “Por Puebla al frente” a la gubernatura del estado.

En una entrevista concedida a La Jornada de Oriente, el fundador del albergue migrante “Hermanos en el camino”, refirió que esto debido a que durante el sexenio de Moreno Valle creció la violencia e inseguridad, así como el número de feminicidios, asesinatos de niños y el crimen organizado en la entidad.

“La candidatura de la esposa de Moreno Valle es nepotismo, además me parece dolorosísimo los asesinatos impunes de los niños que se dieron durante el sexenio de su marido”, refirió Solalinde respecto al caso del menor José Luis Tehautlie Tamayo, asesinado hace cuatro años en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.

Dijo que como sociedad debemos exigir al gobierno estatal que haga las cosas bien, con transparencia y justicia, donde no se utilice las instituciones como arma política.

En ese sentido, también condenó el caso de los presos políticos y la sobrepoblación en las cárceles, como ocurrió con los dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

“Las cárceles están llenas de gente inocente, de enemigos políticos, y de muchos más que el único pecado que cometieron es ser pobres”, acusó.

Alejandro Solalinde Guerra estuvo la noche de este martes en la ciudad de Puebla para presentar su libro Los Migrantes del Sur, en colaboración con Ana Luz Minera.

El acto académico se prolongó hasta entrada las 22 horas, a pesar que este inició cuatro horas antes con la participación de los morenistas Alejandro Carvajal y Claudia Rivera Vivanco, esta última candidata a la alcaldía de Puebla, y el ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña.

La actividad se efectuó dentro del centro comercial El Campanario, junto al mercado Morelos, al norte de la ciudad, donde después del diálogo con los asistentes, se dedicó a firmar libros y después se reunión con los agremiados a la organización El Barzón Puebla.

Durante su intervención, Alejandro Solalinde celebró la salida de Ardelio Vargas Fosado del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Se fue Ardelio, el delegado de Migración en el Distrito Federal, su sobrino; así como Segismundo Dogúin, el director de las mal llamadas estaciones migratorias, quienes no dieron las mínimas condiciones de paz. Fueron ‘perros sabuesos’ al servicio de Estados Unidos de Norteamérica, eso ha sido el Instituto Nacional de Migración y los servidores públicos”, acusó.

En Morena también hay agandalle; están enseñando el cobre por pelear el hueso

Por otro lado, el defensor de los derechos de los migrantes centroamericanos dijo que ni los “morenos” son buenos, como llamó a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador.

“Debe haber apertura para la construcción de un México para todos. Hay demasiada violencia y poco trabajo. En este momento hay que asegurarnos que de veras gane Andrés Manuel, que saquemos de Los Pinos al PRI y que por primera vez gane el pueblo”, exhortó.

Sostuvo que si fortalecemos y empoderamos a la ciudadanía, la historia va a cambiar, no será automático, sino un proceso en el que los mexicanos tendremos que reeducarnos, quitarnos esos vicios de la descomposición nacional, empezar a renovar la esperanza, y luchar por un proyecto común de nación.

Sin embargo, dijo que en los últimos días algunos “morenos” han mostrado el cobre, al intentar buscar el poder por el poder y, en ese sentido, reclamó que no se repita el pecado de algunos políticos: “Pegarse a la teta del mal gobierno y sistema capitalista norteamericano”.

Al respecto, Solalinde Guerra conminó a quienes busquen cargos de elección popular a ser humildes y aceptar a personas de otros partidos, para lograr el cambio verdadero.

El sacerdote católico dijo que llevamos décadas de corrupción en México, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

“Lo que hemos criticado de otros partidos, también se hace en Morena. Hay agandalle y se han dan peleando huesos y no por servir, estamos enseñando el cobre porque estamos peleando los huesos y portándonos como lo que hemos visto. Esto lo he visto en Puebla, Veracruz, Guanajuato y en otros lugares”, señaló.

Expuso que los que están llegando a Morena no son los que quisiéramos, porque vienen de un México descompuesto y esas son las personas que da este país. “Vamos a respetar porque no hay tiempo, pero sí podemos entender que quien aspire a un puesto es nuestra responsabilidad y es un recurso, no podemos dejarlo solos, ni a Andrés Manuel mismo”.

“Yo creo que si gana Andrés Manuel gana el pueblo, pero no lo podemos dejar solo porque no es dios, hay que empujarlo, corregirlo y si algún hermano está tratando mal a otros hay que recordárselo, todos somos iguales”, respondió, a los morenistas que se quejaron de supuestos malos tratos por parte del candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa.

Alejandro Solalinde enfatizó que si los migrantes buscan la sobrevivencia fuera de su país de origen, sin nada más que la ropa puesta, “caminando como locos siempre soñando hacia el futuro”, debemos de ser igual a ellos y no claudicar en nuestra lucha de un futuro mejor para México.

“Si juntamos nuestras voluntades y esperanzas podremos entre todos encontrar ese sueño, un proyecto de nación que cambie a este México jodido”, concluyó.