Al menos 40% de ayuntamientos carecen de juez municipal acreditado ante TSJE

Al menos 40 por ciento de los ayuntamientos de la entidad incumplen con la Ley Municipal, pues a más de 15 meses de haber iniciado funciones, en dichas demarcaciones sus jueces carecen del reconocimiento oficial de parte del Tribunal Superior de Justicia del estado.

El presidente del Poder Judicial del estado, Héctor Maldonado Bonilla reconoció esta condición, aunque minimizó sus efectos, ya que aseveró que a pesar de que 24 ayuntamientos carecen de un juez debidamente acreditado, ello no afecta la actividad jurisdiccional.

De acuerdo con la Ley Municipal, la función jurisdiccional del Ayuntamiento, se deposita en un Juez Municipal quien será auxiliado en sus funciones por el personal necesario. Dicha persona deberá ser licenciado en derecho con título y cédula profesionales legalmente expedidos, con una antigüedad mínima de tres años; ser ciudadano mexicano, avecindado en el municipio de que se trate, cuando menos cinco años anteriores a su designación, entre otros.

En el numeral 155 de la citada ley, se establece que “a propuesta en terna del presidente, el Juez Municipal será elegido por el Ayuntamiento por votación de las dos terceras partes de sus miembros, la documentación que ampare que la persona designada cumplió con los requisitos establecidos en esta ley, se enviará al presidente del TSJE para que le extienda el nombramiento respectivo”.

En este sentido, el también presidente del Consejo de la Judicatura explicó que la facultad de proponer a quienes se desempeñarán a jueces municipales es exclusiva de los ayuntamientos, por lo que al Poder Judicial “le corresponde verificar que cumpla con el perfil adecuado y realizar la toma de protesta pertinente.

“Es fundamental que se haga la designación de manera adecuada, nosotros como Poder Judicial estamos listos y en coordinación, ya lo teníamos platicado con el secretario de acuerdos del Tribunal que es la instancia que se encarga de realizar el trámite y de estar en vinculación, vamos a ir exhortando a los presidentes municipales que todavía no nos hayan enviado la propuesta para irlo cumpliendo de manera paulatina”, manifestó el titular del TSJE.

Maldonado Bonilla minimizó la omisión de los 24 municipios faltistas, al argumentar que el Poder Judicial está preparado con los jueces de primera instancia para que atiendan la demanda de servicios en la materia de parte de la ciudadanía.

El presidente del TSJE explicó que las causas por las que 24 municipios no cuentas con su respectivo juez son diversas y particulares, sin embargo, informó que en la mayoría de los casos “si han cumplido con enviar las propuestas de sus candidatos, empero estos no cumplen con el perfil que se estipula en la Ley Municipal por lo que no han podido ser validados por el TSJE.