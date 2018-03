Presentan programa de actividades para conmemorar C aniversario de promulgación de Constitución local

A 100 años de haber promulgado la primera Constitución Política local, los ordenamientos que ésta establece se han ajustado y acoplado a la realidad de la entidad, por lo que ésta sí responde a la necesidad de Tlaxcala, consideró el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, J. Carmen Corona Pérez.

Este lunes, en conferencia de prensa en la que dieron a conocer el programa de actividades de la conmemoración de dicho acontecimiento, recordó que el próximo 2 de octubre se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución local, y a pesar de que ese ordenamiento ha sufrido enmiendas, éstas le han permitido considerar los cambios generacionales y nuevas realidades sociales.

“Nuestra Constitución ha sufrido enmiendas, si están considerados los cambios generacionales que se van presentado, pero lo que no aparece es como articulado sino como reformas, como adiciones pero no como articulado. Por eso existe el planteamiento de una nueva Constitución a partir de un jurista, aunque hay otras visiones, que establecen otro tipo de planteamientos porque ya no es acorde a los tiempos, yo creo que las leyes se han ido ajustando lo que considero a nuestra nueva realidad y condición”, resaltó el diputado de Nueva Alianza.

De hecho recordó que a nivel nacional, juristas como Diego Valadez han propuesto una revisión técnica y académica sobre los ordenamientos y vigencia de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y a partir de ahí plantear la promulgación de una nueva Carta Magna general.

“Esas son ideas y el derecho hay que reconocer que es una rama social en constante cambio y que requiere su actualización, y eso es lo que hay que plantear y en su caso, analizar”, explicó.

En este sentido, cuestionado sobre el nivel de conocimientos que tienen la ciudadanía de Tlaxcala sobre sus derechos y obligaciones y además de otros típicos contenidos en la Constitución Política del estado, el legislador sostuvo que “no, definitivamente no (conocimiento), hay muchos a la inmensa mayoría no les interesa esta parte de nuestra propia historia” ya sea por falta de interés o por falta de difusión oficial, lo que si subrayó es que es necesario conocer sus derechos para poder defenderlos y no generar especulaciones.

Es de recordar que el Poder Legislativo declaró al año 2018 como “Centenario de la Constitución política del estado libre y soberano de Tlaxcala” y en ese marco, los integrantes de la LXI Legislatura local realizarán una serie de actividades académicas, culturales y de análisis en la materia, las cuales iniciarán este 21 de marzo.