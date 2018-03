Llamaría parlamento europeo a declarar a Mark Zuckerberg ante filtración de datos por parte de Cambridge Analytica

El presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, exhortó a través de redes sociales al fundador y creador de Facebook, Mark Zuckerberg a rendir declaraciones frente a los representantes de dicho órgano gubernamental respecto al uso de los datos personales de cerca de 500 millones de miembros de Facebook. Pues dichas referencias de los usuarios habrían sido utilizados por una consultora que asesoró la campaña electoral en 2016, del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Una investigación llevada a cabo por The New York Times y The Observer de Londres escudriñó en el grupo consultor Cambridge Analytica, dicha empresa fundada en 2013 se especializa en la creación de perfiles de votantes, y durante el 2014 fue contratada para laborar en las elecciones intermedias de Estados Unidos. La compañía negoció con el asesor político del candidato republicano, Stephen K. Bannon, un método que utilizaba herramientas capaces de identificar la personalidad de votantes estadounidenses para así poder influir en su comportamiento durante las elecciones en 2016.

Para llevar a cabo dicho método, la consultora se valió de una aplicación en Facebook mediante la cual se extrajo no solo la información privada de los perfiles de los usuarios que contestaban ese “test de personalidad” sino la de sus amigos en dicha red social, sin que ninguno de los usuarios fueran informados de mencionada filtración de datos personales. Según entrevistas hechas a ex empleados de la firma Cambridge Analytica, ésta empresa aún posee todos o la mayoría de datos junto con la información privada robada a los cerca de 500 millones de usuarios.

La consultora está enfrentando investigaciones por parte del parlamento en el Reino Unido, cuyo país mantiene leyes estrictas de privacidad y uso de la información de sus habitantes. Así como cuestionamientos de investigadores y miembros del Congreso de Estados Unidos respecto al papel que tuvo dicha empresa en la campaña de Donald Trump.

En cuanto a Mark Zuckerberg ha sido invitado a rendir declaración no solo por Antonio Tajani, sino por parte de la senadora demócrata Amy Klobuchar, quien ha exigido que el fundador de Facebook testifique ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos por el uso ilegal de los datos los usuarios y la creación de herramientas para una publicidad política. El republicano John Kennedy también exhortó a declarar frente al congreso a Zuckerberg junto con los directores ejecutivos de Google y Twitter. Maura Healey, fiscal general de Massachusetts, interpuso este sábado la primera investigación formal contra él.

Este lunes Facebook sufrió la mayor caída en la Bolsa, desde 2012, pues al darse a conocer las varias declaraciones e investigaciones en contra de la red virtual social más grande en el mundo cayó más de un 7% en la sesión de Wall Street.