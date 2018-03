La CEDH no tomará partido en conflicto interno del IAIP: Ombudsperson

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no tomará partido en el conflicto interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), pero analizará las quejas recibidas, aseveró el ombudsperson Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda.

Pese a la problemática del IAIP, iniciada desde principios de este año, sostuvo que hasta el momento ningún ciudadano ha recurrido a la CEDH para inconformarse por la falta de respuesta o solución a sus asuntos por parte de ese órgano.

Precisó que en días pasados alrededor de cinco personas presentaron una queja, por separado, al considerar que fueron despedidas de manera injusta por comisionados del IAIP; sin embargo -precisó-, la ley no nos faculta a intervenir en temas de carácter laboral ni tampoco electoral.

Pero –agregó- hay un principio legal a seguir en un procedimiento de rescisión, el cual sí puede ser conocido por la CEDH, por lo que a esos ex trabajadores se les ha asesorado al respecto y se verificará si ese método fue correcto o no.

Remarcó que existen las instancias correspondientes para determinar si el despido es ilegal, además apuntó que tampoco es competencia de la CEDH reconocer a tal o cual comisionado del IAIP como presidente.

En el caso expuesto por la comisionada Marlene Alonso Meneses, quien denunció violencia de género cometida en su contra por parte de sus pares, David Cabrera y Francisco José Morones, dijo que se realizará un análisis para comprobar este señalamiento.

La Comisión dará seguimiento a este reclamo para definir si procede o no, una vez que ambas partes presenten pruebas, sobre lo cual ya trabaja la visitaduría, para determinar si el asunto debe ser atendido por otra institución o se vincula, añadió.

“En la CEDH somos extremadamente respetuosos en relación a la vida al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. No quiero opinar de quién sí (es presidente) y quién no, no me corresponde. No juzgaré”.