Estudia Congreso petición suspensión de funciones en contra de edil de Ixtenco

El Congresos del estado ya analiza la posibilidad de suspender “provisionalmente” a Miguel Ángel Caballero Yonca del cargo de presidente municipal de Ixtenco, ello con la finalidad de mantener la paz social en el municipio y desahogar el proceso de revocación de mandato en contra del munícipe.

“Después del enfrentamiento, el jueves después del miércoles negro en Ixtenco, ingresan una solicitud diferente a la revocación, que es la suspensión (de funciones en contra del edil), por tiempo indefinido, esto nos abre otro expediente parlamentario. En este asunto legal hay dos momentos, una es la revocación de mandato y otra es la suspensión que están pidiendo por otro lado, la suspensión se va a ver los antes posible para ver si procede o no, también hay tres causales diferentes que proceden para la suspensión y si en uno de ellos entra el supuesto pues adelante”, explicó el priista.

A una semana de ocurridos los hechos violentos en ese municipio, en donde tras el intento del edil por recuperar la presidencia municipal, hubo una serie de confrontaciones que arrojó con afectaciones al inmueble del ayuntamiento, varias patrullas dañadas y decenas de personas con lesiones, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local,sostuvo que ya hay una petición de suspensión de funciones del edil, la cual atienden ya para dar celeridad a la solución de este conflicto.

Sin embargo, Ramírez Sánchez enfatizó que esta nueva exigencia de pobladores e integrantes del ayuntamiento debe ser cuidada, a efecto que cualquier determinación que adopte el Poder Legislativo tenga sustento jurídico y no exista un revés judicial.

“Hay que hacerlo con los medios legales, hay que hacerlo fundamentado y con forme a derecho, porque lo que no queremos es que la justicia federal le vaya a otorgar un amparo o algo así, no queremos dejar cabos sueltos. Ya mandamos a que ratifiquen su dicho la síndico y los regidores, ahora toca citar al presidente municipal, para que manifieste lo que en su derecho convenga y pues ya tenemos que respetar términos y tiempos que nos establecen, y emitir una resolución”, explicó.

Por otra parte, el perredista respaldó y reconoció la intervención de la Secretaría de Gobierno (Segob) en el conflicto de Ixtenco, con lo que aseguró que ya regresó un ambiente de calma en citado territorio.

“Yo creo que si hay avances porque en un primer plano, yo hablé con la comisión de los inconformes de Ixtenco, y les solicité que pudieran entregar las patrullas, que pudieran abrir otra vez el paso, me dijeron que de ninguna manera que hasta que hubiera un dictamen formal por parte del Congreso, y el domingo que pasé por ahí ya estaba todo liberado, por lo que yo supongo que ya hubo un acercamiento con la Secretaria de Gobierno o ya intervino, que bueno y muy atinada su intervención, pero a mí en lo personal no me han informado nada”, sostuvo Ramírez Sánchez.