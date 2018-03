Candidatura de hermano de El Toñín es total responsabilidad del PSI: presidente del PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó de la candidatura de Alejandro Martínez Fuentes, hermano del líder huachicolero “El Toñín”, por la alcaldía de Quecholac, mismo que es impulsado por Pacto Social de Integración (PSI); dicho partido va con el albiazul en la coalición Por Puebla al Frente.

Jesús Giles Carmona, dirigente panista en el estado, rechazó responsabilidad alguna en la postulación del citado personaje; dijo que en el acuerdo con el PSI se estableció que el PAN colocaría candidatos en 95 municipios, pero entre estos no se encuentra el que busca gobernar el familiar del delincuente.

Consideró que está situación no afectará a la imagen de Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata a gobernadora, aunque exhortó a ese instituto político a hacer una “introspección” y valorar si es prudente mantener a Martínez Fuentes como abanderado.

En ese tenor, Francisco Fraile García, quien fue presentado como vocero del PAN para el proceso electoral, dijo que seguramente la ex presidenta del DIF estatal también “hará una reflexión y podrá solicitarle al propio partido que haga un introspección de esta candidatura y que nos evite a todos un mal momento”.

Abundó que no solo los institutos políticos deben estar alertas para que no se les cuelen delincuentes, sino que el Instituto Estatal Electoral (IEE), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), deben notificarles de casos de contendientes con antecedentes delictivos .

En otro tema, Francisco Fraile García dijo que en el caso de la cuenta pública 2013 de Eduardo Rivera Pérez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, ya no hay nada que discutir.

Por otra otra parte, negó que su llegada a la vocería haya sido a cambio de no contener por una diputación a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD); al asegurar que llega al albiazul no por un puesto o candidatura sino porque tiene interés de servir al PAN.

Comentó que cuando Guadalupe Acosta Naranjo, diputado federal perredista, se lo propuso, no pensó que fuera en serio.

“Me dijo: mándame tus papeles. Pero yo pensé que era de esas cosas que platicas entre amigos y ahí queda el asunto. A final de cuentas los metió y entonces, cuando yo me doy cuenta de que ha puesto los papeles le digo: oye, yo no voy por otro partido que no sea el Partido Acción Nacional”, relató.