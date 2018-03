Impugnará Nahúm Atonal exclusión del PRD a candidaturas por reelección

El diputado Nahúm Atonal Ortiz advirtió que la cúpula estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) le violó su derecho constitucional de buscar su posible reelección como legislador local, por lo que advirtió que podría impugnar la designación que hizo el sol azteca de proponer para el distrito 06 local a una mujer como abandera en los próximos comicios.

Incluso, el ex alcalde de Totolac dejó abierta la posibilidad de que, por esta exclusión, apoye en los comicios del próximo 1 de julio a otra fuerza política distinta al PRD, como medida de reacción a su exclusión.

El pasado 10 de marzo, la cúpula estatal del PRD definió las candidaturas que registrará en la coalición Por Tlaxcala al Frente, de las cuales el diputado del distrito 06, Nahúm Atonal fue excluido y en su distrito fue designada como abanderada Silvia Chamizo.

En cambio, quienes irán por la reelección son los congresitas Adrián Xochitemo Pedraza y César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, quienes fueron designados como abanderados en los distritos locales 13 y 08, respectivamente, además de Alberto Amaro Corona que iría por la reelección por la vía plurinominal.

Sin embargo, dicha determinación, adelantó Atonal Ortiz, podría ser impugnada, porque “mientras no se hayan concluido los registros de candidatos a diputados no podemos decir que ya se acabó esta historia, respeto la determinación del Consejo Político Estatal de mi partido, pero esperemos que sean los registros para actuar en consecuencia” a través de un juicio electoral.

No obstante, lamentó que la designación de candidaturas en el Consejo Político Estatal del PRD hayan imperado los acuerdos sectarios y de grupo, y no la militancia ni los resultados electorales.

“Nuestra militancia de casi 20 años no fue determinante, llevo tiempo de ser perredista, pero ahora en la decisión no fue determinante, sino la voluntad de los grupos, pero como no pertenezco a ninguna corriente o tribu como se les llama, me sacaron, pero esperaremos ahora para ver qué ocurre”, reiteró.