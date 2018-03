Responde actor español investigado por ofender a Dios y a la Virgen María

El actor español Guillermo “Willy” Toledo es investigado por un juez español por haber criticado a Dios y la Virgen María en julio del 2017. Además de acuerdo a los medios de comunicación Toledo deberá presentarse el 18 de abril a una audiencia en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el dramaturgo respondió que no hará presencia ante la supuesta citación de un juez:

“La citación con el juez, la fiscalía y los abogados de la Vírgencita Mary para responder de mi ateísmo y mi empeño en hacer “escarnio” de su santidad y virginidad, está fijada para el 18 de abril en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Desde aquí, comunicar a los sicarios del régimen borbónico franquista español que no tengo la más mínima intención de perder un sólo segundo de mi vida en presentarme ante sus ilustrísimas.”

Willy Toledo respondió y solicitó de forma irónica “no molestarlo fuera de horas de trabajo”:

“(…) me encontrarán ustedes en mi domicilio habitual de Madrid, que ustedes conocen de sobra pues es el mismo lugar al que enviaron a sus chiquitos a detenerme la última vez. Sólo rogarles que no lo hagan a horas intempestivas, como entonces, que vinieron ustedes a las 00:40 de la noche y andaba ya durmiendo el sueño de los justos: no son horas de ir a molestar a una casa decente, ni es cuestión de presentarme en la comisaría de la Brigada Político Social con el legañazo en el ojo: yo soy un tío elegante.”

Cabe recordar que el actor se encuentra investigado a raíz de un juicio oral que se abrió contra tres mujeres por organizar una procesión con la imagen de una vagina gigante titulada “coño insumiso” el 1 de mayo del 2014 en Sevilla, con el propósito de manifestarse por los derechos de las mujeres. Las activistas fueron acusadas de un supuesto delito contra los sentimientos religiosos.

Tras la reacción y acusación que denunciaron la Asociación Española de Abogados Cristianos contra las participantes en la marcha, el actor español criticó el juicio impuesto a través de su perfil de la red social Facebook.

“Tres compañeras serán juzgadas por (presuntamente) organizar la Procesión del Coño Insumiso de Sevilla. Según la energúmena de la jueza, dicha procesión “constituye un escarnio al dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”. Se les imputa un delito “contra los sentimientos religiosos”. (…) Yo me cago en dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de “la santidad y virginidad de la Virgen María”. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. VIVA EL COÑO INSUMISO”.