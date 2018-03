Podrían destituir a comisionados de IAIP si persisten diferendos y parálisis: Xochitemo

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Adrián Xochitemo Pedraza advirtió a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Iaip-Tlax) que en caso de no solucionar y dirimir sus diferencias, llamarán a sus suplentes a fin de que se hagan cargo del organismo público.

La postura del diputado perredista se da ante la persistencia del conflicto que existe entre los comisionados Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, pues los segundos no reconocen la presidencia del primero, aspecto que ha frenado el trabajo al interior del organismo.

“Ya lo hemos comentado con algunos diputados que existe la posibilidad de que se pongan de acuerdo y si no se ponen de acuerdo vamos a intervenir para desahogar ese tema. Existe la posibilidad (de destituirlos) y se tomara la decisión de llegar hasta esos términos, pero mientras no tengamos el sustento jurídico no podemos proceder, se tendrá que ver en la Junta de Coordinación”, explicó.