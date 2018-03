Instaló ITE consejos distritales; espera ampliación presupuestal

Con el recurso limitado hasta el 31 de marzo, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) instaló los 15 consejos distritales el pasado fin de semana y ahora confía en que haya voluntad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para que autoricen una ampliación presupuestal por 51.8 millones de pesos a fin de que el organismo cuente con dinero para cumplir las siguientes actividades del proceso comicial de abril en adelante.

Tras la instalación del consejo distrital 07 con cabecera en Tlaxcala capital, la presidente del ITE, Elizabeth Piedras Martìnez refirió que los inmuebles donde operarán estos organismos fueron rentados del 16 de marzo al 31 de julio de este año.

“Se instalaron sin problemas, solo hubo el contratiempo de que una consejera en el distrito 06 no aceptó el cargo porque ya tenía otro trabajo, por lo que correspondió a su suplente asumir la función”, refirió.

Piedras Martínez mencionó que la situación actual del ITE es crítica en términos económicos, pues los recursos solo alcanzarán para operar hasta el 31 de marzo.

“Desde que hicimos el anteproyecto de presupuesto las partidas venían reducidas a lo mínimo indispensable y cuando llega el recurso de 12 millones 350 mil pesos se tuvo que distribuir al mínimo indispensable, priorizando las actividades del proceso electoral, por eso pedimos que nos autoricen la ampliación para seguir con cada una de las actividades hasta la jornada electoral”, indicó.

La presidente del ITE señaló la necesidad de apoyar al instituto para no retrasar las actividades del proceso electoral, “si bien es cierto no han dado respuesta a la solicitud de ampliación, no han dicho que no nos la van a dar. Solo tenemos para pagar al personal y a los integrantes de los consejos distritales hasta el mes de marzo y a partir de abril esperamos recibir la ampliación para trabajar son problema”.

Elizabeth Piedras informó que se reunió la semana pasada con la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Alejandra Nande, a quien le explicó capítulo por capítulo y partida por partida la solicitud de ampliación presupuestal. El ofrecimiento de la funcionaria pública fue “revisarlo, nada más”.

A la fecha, el ITE tiene una plantilla laboral de 80 personas y 90 integrantes de los consejos distritales, a los que se deberán sumar las mecanógrafas, por ello la insistencia de que se le dote de más recursos.