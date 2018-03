Deben municipios vigilar y controlar venta de alcohol y tabaco: Sesa

Para disminuir el consumo de alcohol y tabaco entre el sector juvenil en la entidad, es necesario que las autoridades de los ayuntamientos establezcan medidas eficientes de vigilancia y control para la venta de esos productos, advirtió Óscar Acosta Castillo, coordinador del programa de Salud Mental y Prevención de Adicciones de la Secretaría de Salud (Sesa).

Abundó que la Sesa aplica programas de información, prevención y atención a las adicciones entre la población juvenil, sin embargo, estos no serán suficientes si en los municipios no se evita que el alcohol y el tabaco llegue en grandes cantidades a los potenciales consumidores.

“Muchos jóvenes ya empiezan a experimentar en Tlaxcala, el 20 por ciento de las y los jóvenes estudiantes de bachillerato han llegado alguna vez a abusar del alcohol, eso nos coloca, por poquito, por arriba de la media nacional y eso está asociado a accidentes viales, conducta erótico sexual riesgosa, violencia, primo delincuencia, bajo rendimiento escolar, deserción”, comentó.

Observó que el aumento en el consumo de algún tipo de estupefaciente no se debe solamente a un problema de salud, es decir, “las personas consumen algo que les hace daño, porque la percepción del riesgo baja o sea que la gente asume que el alcohol es una bebida refrescante no algo que les puede hacer daño a la salud o que el tabaco no hace daño, porque ayuda a reducir el estrés”.

Acosta Castillo abundó que todos estos mitos hacen que entre la población aumente el consumo y baje la idea de riesgo, “por eso el sector salud, junto con el educativo están enfocados a elevar esa percepción, sin embargo, es necesario que a la par se establezcan en ayuntamientos y municipios, sobre todo, medidas de vigilancia y control para la venta, es decir, para que los jóvenes no tengan accesibilidad pronta a alcohol y tabaco”.

“Eso quiere decir que las adicciones no nacen, en un principio, en el sector educativo o de salud, nacen en el sector de la cultura y la economía, entre la oferta y la demanda de un producto, entonces se tiene que vigilar que ese producto no llegue en grandes cantidades y no llegue a menores de edad, y por otro lado sensibilizar a la población”.

El funcionario de la Sesa expuso que si bien en la actualidad existe entre la población “mucha prevención y atención de las adicciones, a veces falta, sobre todo en algunas regiones de los estados del país o de algunos municipios, control y vigilancia para la no venta”.

En el caso de Tlaxcala, apuntó que el alto consumo de alcohol se registra en prácticamente todo el estado. Recordó que en coordinación con la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), la Sesa organizó brigadas de para sensibilizar e informar de joven a joven sobre las adicciones.