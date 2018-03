LOS RESULTADOS DE LA FGE

Tras ganar cuatro amparos por falta de pruebas en su contra y evidenciar la posible “fabricación” de delitos en el sexenio morenovallista, el ex universitario José María Sosa Álvarez ha pasado 2 años y siete meses en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, acusado del feminicidio de Paulina Camargo Limón, quien desapareció con cuatro meses de embarazo en 2015.

El caso es sumamente difícil y las confrontaciones entre la familia de la víctima y la del joven recluido son entendibles y resultado de la ineficacia y negligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) que dirige Víctor Antonio Carranca Bourguet, pues es evidente la vulnerabilidad que de origen tiene un proceso por homicidio cuando ni siquiera hay cuerpo del delito.

El caso de Paulina Camargo ha sido visible gracias a la tenacidad de sus padres, amigos y de las organizaciones que los han aciompañado, pero también de la defensa que la gente que cree en la inocencia de José María Sosa ha desplegado.

No obstante, hay otras centenas de casos generados a lo largo del periodo gubernamental morenovallistas que permanecen en completa impunidad y eso se debe a que quien mandaba en esa gestión y hoy aspira a ser senador de la República no tenía el menor interés en resolver los crímenes y sí en que éstos no se supieran, en aras de no afectar sus ambiciones de ser presidente de la República.

Es necesario que la justicia se aplique en el caso no solo de Paulina Camargo sino en el de todas las víctimas de feminicidio.