Exige Alberto Amaro comparecencia de los funcionarios de seguridad ante el Congreso

Tras exigir la comparecencia de los funcionarios estatales encargados de la seguridad pública para que expliquen por qué se han incrementado los hechos delictivos en la entidad, el diputado perredista Alberto Amaro Corona solicitó al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que “renuncie” al cargo en caso de que no pueda garantizar la integridad y gobernabilidad de los ciudadanos tlaxcaltecas.

Sin embargo, la legisladora priista Eréndira Cova Brindis prácticamente justificó el incremento de robos y actos delincuenciales que registra la entidad en dos factores: el primero que Tlaxcala tiene un crecimiento económico que atrae a los maleantes y el segundo, a que el problema del crimen organizado se vive en todo el país y por ende no es exclusivo del territorio tlaxcalteca.

En la sesión ordinaria del Congreso local de este jueves, los hechos ocurridos la víspera, en los que dos policías heridos, presuntamente un asaltante muerto y uno de sus cómplices lesionado, fue el saldo que dejó el robo en la casa del diputado Amaro Corona, fue tema de denuncias y defensa respecto a las políticas públicas puestas en marcha por la administración estatal en materia de seguridad.

El primero en criticar las políticas públicas en la materia y reiterar su denuncia por el incremento de hechos delictivos y la inseguridad fue el propio Alberto Amaro Corona, quien consideró que en estos temas, la administración estatal ha fracasado, pues aseveró que desde el inicio de la misma, ha sido paulatino el aumento de estos flagelos.

Por ello, demandó resultados de la administración estatal y en caso contrario, le pidió al gobernador que renuncie el cargo.

“Todo gobernante se tiene que comprometer a eso (la seguridad) y si no puede el gobernador actual que renuncie, estoy seguro que miles de tlaxcaltecas estarían dispuestos a hacer mejor las cosas, no solo concretarse a cobrar en el mejor de los casos, o a estar pensando al final de este periodo, llevarse la maleta de dinero, no aceptamos que siga el tema de la corrupción, no aceptamos la impunidad”, comentó Amaro.